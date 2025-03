Vara y Espadas, los únicos barones que asisten al acto de los 40 años de la primera victoria del PSOE

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 29 de octubre 2022, 18:35 | Actualizado 23:50h. Comenta Compartir

Finalmente ha estado en Sevilla. El presidente de Extremadura y secretario general del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, ha asistido este sábado al acto con el que los socialistas han conmemorado los 40 años de la primera victoria socialista. De hecho, su presencia en este homenaje es aún más destacada debido a las grandes ausencias que se han registrado. La mayor parte de los barones del partido no han acudido a la cita. En concreto, Vara y del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, han sido los únicos que han flanqueado a Felipe González y Pedro Sánchez. En la imagen que acompaña a esta información, tomada durante el acto, Vara está sentado en primera fila junto a Espadas, anfitrión del acto. A su lado se ve a la presidenta del partido, Cristina Narbona. En el centro están Felipe González y Pedro Sánchez, arropados también por la vicesecretaria general, María Jesús Montero.

El presidente extremeño no sabía a mediados de esta semana si podría ir o no al evento aludiendo que «tenía la boda de un familiar», aunque aseguró que «haría todo lo posible» para poder ir. Indicó que intentaría «cuadrar» la agenda cuando conociera con certeza todos los horarios para poder estar este sábado en Sevilla, como finalmente ha sucedido. No obstante, trataba de minimizar la polémica generada por la no asistencia de grandes nombres del PSOE quitando hierro asunto. «Si no pudiera ir, tampoco va a ser una tragedia. Nosotros somos muy pequeños comparativamente con lo que significa para la historia de España esos 40 años», argumentaba hace unos días.

En el homenaje que ha tenido lugar esta mañana para celebrar los 40 años de su rotunda victoria del PSOE en 1982 han faltado la mayor parte de los barones del partido. Es el caso del presidente valenciano, Ximo Puig, que se ha excusado aludiendo a problemas de agenda. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, tampoco ha podido estar porque este fin de semana tenía el acto de la elección del pueblo ejemplar en Asturias con la visita de los Reyes.

Tampoco han asistido la presidenta navarra, María Chivite, la de Baleares, Francina Armengol, la riojana, Concha Andreu, ni el presidente de Aragón, Javier Lambán.

La cita también ha estado marcada por la queja del exvicepresidente del Gobierno y 'número dos' del PSOE en 1982, Alfonso Guerra, que en una entrevista radiofónica desveló que el partido no le había invitado y que tampoco le sorprendía. Tampoco han acudido a Sevilla los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Navarra, María Chivite.

Igualmente no ha podido estar el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que está de viaje en Brasil para presenciar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se lleva a cabo este domingo.