Vania, la mujer que está al timón del 'Balcón del Tajo'

A sus 34 años esta placentina, que se siente mitad española y mitad portuguesa, se ha convertido en la primera mujer al timón de un ... barco turístico en la región. Desde el pasado 3 de abril, lleva el mando del 'Balcón del Tajo'.

Este barco turístico, que comenzó a ofrecer rutas fluviales en 2011 por la Reserva de la Biosfera Tajo-Tejo Internacional de la mano de la Diputación de Cáceres, ha vuelto a navegar recientemente después de que la embarcación permaneciera inactiva desde noviembre de 2021, cuando finalizó el contrato con la anterior adjudicataria.

Ahora, a cargo de la empresa Cevesa, el barco ha vuelto a surcar las aguas del Tajo y es una mujer la que está al timón. Vania Melissa Periáñez Dos Santos nació en Olhão (Portugal). «Mi madre es portuguesa y quiso que naciera en su país». Y, aunque al poco tiempo se trasladó a Plasencia, donde reside, siempre ha mantenido el contacto con el pueblo donde nació y con Portugal.

«Aún hay trabajos que puede parecer que son para los hombres, pero esto no es así»

Dice que tal vez por eso «siempre me ha gustado el mar, el agua y las actividades que se pueden practicar en ella». Así que cuando supo que Cevesa, la empresa en la que trabaja como conductora de autobús, era la nueva adjudicataria del concurso abierto por la Diputación de Cáceres para volver a poner en funcionamiento el 'Balcón del Tajo', Vania no se lo pensé. «Me ofrecí a llevar el barco, era algo que siempre había querido hacer, estar al timón de una embarcación». Realizó el curso que la institución provincial ofreció de patrón portuario, «lo que agradezco de verdad», y después amplió la formación por su cuenta. «Conté con el apoyo de mi empresa y decidí hacer un curso de patrona de aguas continentales en Tarragona, para poder llevar el barco cuanto antes».

El pasado 3 de abril se estrenó en su nueva labor, la que compagina con la conducción de los autobuses de Cevesa, en rutas escolares y líneas regulares, y para la que «cuento con la ayuda imprescindible de Roberto Ramallete, que es quien ha llevado el timón del 'Balcón de Tajo' desde que comenzó el barco».

Ahora ambos se compaginan en una tarea «que me encanta, estoy entusiasmada desde que he comenzado a navegar», pero que reconoce que le gusta lo mismo que estar al volante de un autobús. «Son medios que nada tienen que ver, pero en los dos tienes que conducir y en los dos llevas a los viajeros a su destino».

En el caso del barco, hay dos rutas fundamentalmente hasta el momento: desde Cedillo a Herrera de Alcántara, «los viajeros no se bajan, se trata de una ruta para disfrutar de la flora y fauna», y desde Cedillo a Lentiscais. «Una hora de ida y otra de vuelta, como en el primer caso, y los viajeros tienen la opción de ir y volver sin bajarse del barco o, por el contrario, ir hasta Lentiscais y bajarse, para ir en autobús hasta Castelo Branco y pasar allí el día y luego regresar».

La velocidad media en todas las opciones, «entre seis y siete nudos, una velocidad de seguridad que permite a los viajeros disfrutar de la navegación por el Tajo y admirar su vegetación y también las aves que hay». Viajeros que guardan silencio cuando Vania anuncia la proximidad a un nido de cigüeña negra. «El ancho del río es de unos 250 metros, voy por el medio, pero cuando nos acercamos a un nido, los tenemos recogidos en el GPS del barco, me alejo de la orilla en la que esté y paso a motor eléctrico». El objetivo, «no molestar a las cigüeñas ni a ningún otro animal; se lo digo a los viajeros, nosotros somos los extraños en su casa y hay que respetarlos».

Viajeros que van a más, de Extremadura, de Portugal y de otros muchos rincones del país, «y que disfrutan de una frontera diferente, de un turismo que nos acerca y enriquece, y que entusiasma». Vania asegura que «cuando se bajan del barco, lo hacen encantados». Y algunos sorprendidos y agradecidos por que una mujer esté al timón. «Aún hay trabajos que puede parecer que son para hombres, pero no es así; yo lo he demostrado, quería llevar el barco, mi empresa me apoyó y me he formado para ello».