«No nos van a amedrentar. Votaremos un sí tan grande como el Teatro Romano de Mérida»

«Nos están señalando, insultando, tenemos familias, sí, pero no nos van a amedrentar. Tenemos mil y una razones para votar sí a la investidura ... de un gobierno progresista para cuatro años. Un sí de grande como el Teatro Romano de Mérida. Y lo haremos orgullosos, por patriotismo». Juan Antonio González Gracia, exportavoz de la Junta en el Gobierno de Guillermo Fernández Vara y diputado en el Congreso por Badajoz, ha puesto voz, junto a su compañera diputada por Cáceres Begoña García Bernal, a una doble realidad. La primera, que esta semana -pasado mañana y el jueves- se vota la investidura de un gobierno de coalición PSOE-Sumar, presidido por Pedro Sánchez y hay voces que están llamando a que algún diputado socialista rompa la disciplina de voto para impedirlo. La otra evidencia es que la agresividad, tanto en las calles como en las redes sociales, ante la ley de amnistía y el nuevo gobierno que se va a formalizar se ha disparado y cargos públicos del PSOE lo están viendo en sus propias carnes.

«Yo tengo un problema, que no veo bien (solo tiene un 25% de visión) y que si alguien viene (a por mí) me lo encontraré cuando esté junto a mí. Pero miedo no tengo. Ahora también digo: si algo me pasa, sabemos quienes son los responsables, que son los que nos están señalando», ha dicho García Bernal, exconsejera de Agricultura, en una comparecencia conjunta con González. Una rueda de prensa en la sede del PSOE extremeño en Mérida horas antes de Pedro Sánchez vuelva a ser elegido presidente del Gobierno y tras una semana en la que los altercados, junto a manifestaciones también pacíficas, se han producido en las calles del país, con especial incidencia frente a las Casas del Pueblo socialista.

En este ambiente, los diputados extremeños socialistas han explicado, en primer lugar, que los cuatro congresistas en Madrid del PSOE de Extremadura no tienen dudas. Votarán sí a la investidura. Y lo hacen por patriotismo, «pero no aquel que algunos están manoseando. Nuestro patriotismo es porque haya un gobierno que pueda seguir subiendo las pensiones y el salario mínimo; porque asegure la igualdad entre ciudadanos; porque siga luchando contra el cambio climático pensando en las futuras generaciones; por un gobierno de libertades y derechos socialistas. Ese es el patriotismo de los socialistas, que lo exhibimos con orgullo, para votar un gobierno que siempre cuando ha estado presidido por el PSOE le ha ido bien a Extremadura», ha esbozado Juan Antonio González.

Democracia

El exportavoz de la Junta y exalcalde de Puebla de la Calzada dice entender «el cabreo» de la derecha por no poder gobernar, el «mismo que tuvimos nosotros en mayo pasado, siendo los más votados en Extremadura», pero se trata de «democracia, de un sistema parlamentario en el que gobierna quien forma mayorías». En este aspecto, González fue irónico y señaló que en esta posibilidad de poder formar de nuevo gobierno por parte de Pedro Sánchez ha ayudado «mucho» María Guardiola, la presidenta de la Junta y presidenta del PP extremeño.

«María, contigo empezó esto. Gracias a tu cinismo, a tu hipocresía para el pacto con Vox para la Junta hubo una reacción que reactivó a votantes de izquierda para impedir un gobierno PP-Vox», ha señalado, a la vez que ha tildado de «gobierno mediocre» al actual Ejecutivo autonómico porque «durante los cuatro próximos cuatro años solo se va a dedicar a tener un enemigo, Pedro Sánchez, sin gobernar en la región. Y esto es una deslealtad pero también un menosprecio al propio Gobierno extremeño y a los ciudadanos extremeños».

«No tengo miedo pero, si algo me pasa, sabemos quienes son los responsables» Begoña García Bernal Congresista del PSOE por Cáceres

González Gracia también ha mandado un 'recado' al PP. «No ha digerido bien que no vaya a poder formar gobierno nacional. En vez de mirar y señalar tanto al PSOE que mire en sí mismo porque el futuro gobierno de España va a ser votado favorablemente por todas las fuerzas políticas con diputados elegidos para el Congreso menos dos, la derecha y la extrema derecha».

Mientras, Begoña García Bernal ha querido subrayar que «respeta todas las manifestaciones, con independencia del número de personas que acudan a ellas. Es un ejercicio de salud democrática pero también digo que parece que se vuelve al pasado viendo algunas de ellas. Entiendo a los que no quieren un gobierno determinado pero siempre esa opinión debe expresar con respeto, no desde luego intentando amedrentar a la gente, a las familias de cargos públicos del PSOE».

En este sentido ha recalcado García Bernal que «no vamos a tolerar ese quebranto democrático a partidos, a sedes, que supone el acoso y los incidentes en las Casas del Pueblo del PSOE. No vamos a tolerar insultos y amenazas a cargos públicos socialistas».

«Estamos convencidos que un gobierno del PSOE en España es lo mejor para el futuro del país. Con un gobierno del PSOE en España Extremadura ha recibido millonarias inversiones en el tren, en proyectos industriales y en fondos del Plan de Resiliencia y Recuperación. Siempre que ha habido un gobierno socialista en Madrid Extremadura ha salido ganando», ha finalizado García Bernal.

Por su parte, González Gracia ha remarcado no tener duda de que ninguno de los 120 diputados socialistas en el Congreso romperá la disciplina de voto. Ni siquiera los de la federación manchega, cuyo líder y presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado públicamente en desacuerdo con la ley de amnistía y el apoyo de fuerzas independentistas para revalidar un gobierno nacional de PSOE y Sumar.