Se llaman Los Meconios y han cantado, el pasado fin de semana, en un festival llamado Viva 22, organizado por Vox en Valdebebas (Madrid), una ... canción cuyo estribillo dice: «Vamos a volver al 36». La letra de la canción dice otras cosas como: «Rodeados de revolucionarios, pajilleros de sofá... Somos la resistencia, somos fachas... Tu enemigo es el dueño de Zara, mientas le compras las bragas... La Iglesia católica es muy patriarcal, ven conmigo y hazte musulmán» y luego cantan 12 veces lo de «Vamos a volver al 36».

¿Qué hacemos con estos artistas? ¿Nos reímos, nos indignamos o pasamos de sus memeces? La reacción general ha sido la indignación. Es lógico, tú puedes llamar pajilleros a los revolucionarios y meterte con las rojas que compran bragas en Zara, pero hay líneas ¿rojas? que no se pueden traspasar todavía y una de ellas es la del 36. Porque los jóvenes no saben quién es Franco, pero lo del 36 aún les suena a guerra, a muerte, a matar al vecino o que te mate él... Demasiados recuerdos todavía. El 36 es una fecha tabú que no está superada y nombrarla en un mitin de Vox ha sido lo peor que le podía pasar a ese partido. Bueno, eso y que salga apoyándolos Trump, que para muchísimos españoles, la mayoría silenciosa, esa que decide las elecciones, es la personificación de la estupidez humana. Meloni, en general, no importa, pero Trump nos da vergüenza ajena.

Pero sacar a pasear el 36 ha dado alas al PSOE, que puede atemorizar a los votantes previendo un pacto PP-Vox en el futuro, y ha dado alas al PP, que se afianza en el centro tras desmarcarse de Los Meconios. Nada le viene mejor a Feijóo que estas fiestas bizarras con Abascal hablando delante de toreros, frailes y conquistadores, la España cañí y el PP recolectando el voto del susto porque lo de volver al 36 sigue asustando.

Los Meconios, en vista del revuelo montado, se han defendido asegurando que no es que ellos quieran que vuelva el 36 sino que los que quieren llevarnos al 36 son los otros, los malos, los rojos. Con lo que repetimos un razonamiento muy 36 revisado, cuando el cinismo golpista culpa a la izquierda del golpe de estado de Franco.

Ya ven, parece como si, en realidad, no hubiéramos salido nunca del 36 y siguiéramos ahí anclados, con la familia de José Antonio Primo de Rivera queriendo exhumar los restos de El Ausente antes de que se los exhumen los socialistas y Los Meconios poniéndole música a la trama.

El domingo pasado, a las 9 de la mañana, acabé una novela que me ha tenido anclado en el 36 durante seis años. Es el tercer volumen de una trilogía titulada 'El peluquero de Franco', en la que cuento, a lo largo de 1.700 páginas, los 39 días que pasó Franco en Cáceres. Se pueden imaginar lo que supone estar seis años escribiendo sobre Franco en Cáceres, investigar lo que sucedió durante esos días, imaginar lo que pudo suceder y contarlo todo mezclando los hechos reales con sucesos imaginarios, pero verosímiles. Seis años de tu vida escribiendo tres novelas sobre el mismo tema, presentándolas de aquí para allá y todo ello girando alrededor del año terrible de 1936.

He vivido juicios sumarísimos, fusilamientos al alba, escenas de cárcel, estrategias políticas para ser el único jefe y todo ello durante el fatídico 36. Y por fin, el domingo, acabo la última de las 1.700 páginas, regreso, ¡por fin!, de 1936 al presente y ese mismo día llegan Los Meconios y me cantan que vamos a volver al 36. Pues mirad, queridos 'meconios', con todo el cariño del mundo, volved vosotros porque nosotros estamos muy a gusto en el 22.