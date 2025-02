«Vamos a tener peor destino por haber aprobado la oposición»

«Habría sido mejor suspender y optar a la estabilización que aprobar y sacar plaza». Parece ilógico, pero la frase la pronuncia Pablo con total ... convencimiento. Y no es el único que tiene esa extraña sensación después de haber cumplido el sueño de todo opositor: bordar el examen y estar muy cerca de lograr un puesto de trabajo fijo.

En la misma situación de Pablo están una decena de personas, pero otras tantas se consideran agraviadas por el listado de vacantes publicado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Por eso han decidido unirse para hacer una reclamación conjunta. «Usaremos todos los caminos posibles para defender nuestros derechos», comenta María, otra de las afectadas e integrante del colectivo de opositores que ha presentado un recurso de reposición ante la consejería.

Los miembros de este grupo realizaron la oposición para trabajar como técnico informático de la Junta de Extremadura y ahora creen que les ha perjudicado obtener una buena nota. «Vamos a tener peor destino por haber aprobado», resume María.

«Me perjudica haberme esforzado y estudiado; no es justo que se reserven plazas para los procesos de estabilización» Pablo Opositor

El motivo es algo complejo de entender. Estos opositores consideran que en el concurso de traslado –por el que el personal que ya es funcionario puede optar a otro destino– no se han ofertado todas las plazas que hay disponibles. Puede parecer que esto no les influye de manera directa, porque ellos no pueden participar en ese concurso de traslado ya que no tienen plaza en propiedad.

Sin embargo, a partir de ahí ponen el foco en dos aspectos. El primero es que no entienden qué sucede con las vacantes que echan de menos en la relación publicada por la Administración Pública. «Faltan una veintena más o menos», señala Raúl, otro de los opositores que conforma el colectivo.

El segundo es que «la orden que regula ese concurso de traslado indica que las plazas que no se ocupen se reservarán para el proceso de estabilización que exige la Unión Europea», explica Pablo, que añade que lo lógico y lo habitual en otros procesos similares es que esos puestos pudieras ser elegidos por las personas que sacan su plaza en la oposición.

En la práctica, lo que conllevan ambos puntos, sobre todo el segundo, es que los opositores crean que van a tener una menor oferta de destinos cuando les toque elegir. «Echamos de menos muchas plazas de Mérida y las que hay son de zonas de Extremadura alejadas de las grandes ciudades, como Losar de la Vera, Caminomorisco, Guadalupe o Cabeza del Buey», cita como ejemplos Raúl.

Pablo cree que su caso es paradigmático. Él lleva 19 años trabajando como interino en Orellana, en la provincia de Badajoz. Es técnico informático de un centro educativo y reside en Villanueva de la Serena, relativamente cerca de su puesto de trabajo.

Ahora, tras hacer un buen examen, va a obtener plaza. Pero no va a poder optar al destino en el que lleva ejerciendo casi dos décadas. «Según lo publicado, la vacante de Orellana se reserva para el proceso de estabilización», detalla. Es decir, si hubiera hecho una peor prueba y, con ello, no tuviera opción a plaza fija por esta vía, sí podría acogerse a la estabilización y, por tanto, elegir la plaza que ya ocupa. «Me perjudica haberme esforzado y estudiado; sería un problema que ahora tuviera que irme a algún destino del norte de Cáceres, por ejemplo, lejos de mi familia», lamenta Pablo.

Recurso

Por todo esto, los opositores han decidido agruparse y presentar un recurso de reposición contra la orden «por la que se aprueban las bases generales aplicables a las convocatorias de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal funcionario», según se puede leer en el mismo.

En ese documento se pide que se anule la orden por la que se convoca el concurso de traslados y se dicte una nueva o se rectifique la actual. Se trata del paso previo para recurrir a la vía judicial, en concreto a la contencioso-administrativa. «Vamos a usar todas las armas posibles porque estamos muy molestos», confirma María.

Además, de manera particular y con la ayuda de un abogado y de los sindicatos, cada opositor está presentando un escrito a la Consejería de Administración Pública. En esos documentos –todos iguales– solicitan que las personas que han aprobado el examen de la oposición tengan preferencia a la hora de elegir destino sobre los procesos de estabilización. «Habitualmente, los primeros en elegir plaza son los funcionarios dentro del concurso de traslado y luego quienes han hecho la oposición libre; no es justo que ahora se reserven las plazas que no se elijan en el concurso de traslado para los procesos de estabilización», concluye Pablo.