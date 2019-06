Vamos al Musac, pasamos del Meiac

Desde que existen las listas de «más visto», he comprobado que si en el titular de un artículo aparecen palabras como libro, escultura, violonchelo o dramaturgia, ese día no estás entre los 50 artículos más leídos ni de broma. Recuerdo unas crónicas de hospital escritas desde Sevilla. Eran tres y contaban anécdotas parecidas. Las dos primeras fueron razonablemente leídas. La tercera me parecía la mejor, pero no se colocó entre las 50 más vistas. ¿La razón? Aparecía Landero en el titular. Así que si quiero 'share' he de evitar colocar a Baroja, Bach o Bacon en letras grandes.

Hoy me atrevo a escribir un artículo sobre los museos de Extremadura, España y Europa comparando el número de visitantes. He descubierto que el museo del Real Madrid tiene los mismos visitantes que todos los museos extremeños juntos (un millón) o que el del Barça supera el global de los extremeños en 300.000.

Si titulara: «El museo del Barça gana al del Madrid», seguro que triunfaba, pero creo que el dato importante es que los museos extremeños tienen mucho margen para crecer y pueden ser un revulsivo importante para el turismo. Hace 15 días, visité el renovado museo de Bellas Artes de Badajoz y me fascinó lo bien que ha quedado. La inminente inauguración del nuevo edificio del Helga de Alvear cacereño, que permitirá exponer magníficamente la mejor colección privada de arte contemporáneo de Europa, es otro salto adelante del que sentirnos orgulloso. Estas novedades, sumadas a los galardones y reconocimientos del museo Vostell y al trabajo que se realiza en otros espacios museísticos de la región auguran un estimulante futuro.

Pero reconozcámoslo: nuestros museos no atraen lo suficiente. Y lo grave es que no solo no atraen a los turistas, sino que hay cientos de miles de extremeños que no los conocen. Les hablaba del Bellas Artes de Badajoz y del Helga de Cáceres. El primero ronda los 50.000 visitantes anuales. El segundo tuvo 15.253 en 2018. Y eso que su labor pedagógica y de difusión es incansable, pero ha de pasar tiempo para que los extremeños y los turistas se mentalicen de que Cáceres es bastante más que una bonita parte antigua.

Si repasamos los datos de otros museos semejantes al Helga, las cifras del Musac de León (64.000 visitantes en 2018) y del Patio Herreriano de Valladolid (105.383) multiplican las del centro de arte contemporáneo cacereño. Otros cifras de museos semejantes de arte contemporáneo, es cierto que con más años para asentarse, son significativas: 51.346 el CGAC de Santiago de Compostela, 200.000 el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, 170.730 el IVAM valenciano o 25.000 el Meiac de Badajoz. Pero lo fundamental es que la inauguración de la ampliación y la exposición de decenas de obras de arte fundamentales en la historia contemporánea de la belleza van a convertir el Helga en un museo imprescindible. Es necesario que las administraciones públicas vayan más allá de la financiación de las obras y mimen urbanísticamente el entorno. Y que hoteles y empresas entiendan lo que puede significar el nuevo Helga para Cáceres (Patio Herreriano tiene 22 socios: Zara, bancos, Gas Natural).

En España, hay dos museos, Reina Sofía y Prado, con cerca de 4 millones de visitas en 2018 (3.9 y 3.6 respectivamente). En torno al millón y medio tuvieron el Matadero de Madrid y el Guggenheim bilbaíno. Alrededor del millón de personas visitaron el Dalí, el Picasso de Barcelona (el de Málaga tuvo 674.512) y el Thyssen.

En Europa, el Louvre gana con 10 millones de visitas. El British tuvo 7 y entre 5.5 y 6.5 tuvieron la National, los Vaticanos, la Tate y el Historia Natural de Londres. Con 3-3.5 aparecen Orsay, Pompidou, Ciencias de Londres, Victoria Albert y Hermitage de San Petersburgo y con alrededor de 2.5 millones, Rijks de Amsterdam y Uffizi florentina.

En Extremadura, Romano (236.074), museo de Cáceres (162.529) y Mercedes Calles (116.000) lideran el ranking. Aunque la cuestión no es quién gana ni quién lidera, sino cómo conseguir que nuestros museos tengan las visitas que sus tesoros merecen.