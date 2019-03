«Vamos hacia un mundo con una forma distinta de afrontar la realidad» Emilio Duró durante un momento de su conferencia. :: e. d. El conferenciante Emilio Duró participó ayer en un encuentro organizado por Apyme junto al catedrático Julián Mora ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 30 marzo 2019, 10:14

El auditorio de Feval, en Don Benito, se llenó ayer para asistir a la conferencia Encuentros Activos-Extremadura en+, organizada por Apyme Vegas Altas-La Serena. La presencia de Emilio Duró, uno de los más reconocidos y admirados conferenciantes a nivel nacional, fue el gran atractivo. Duró utilizó el llamado coaching motivacional en su conferencia 'No vale rendirse', dedicada al sector empresarial.

El encargado de abrir la jornada fue el catedrático Julián Mora, que dejó diversas e interesantes pinceladas sobre el presente y el futuro en Extremadura. «Estamos en una fragilidad total de este sistema urbano lo que nos resta mucha competitividad», explicaba Mora en su intervención, que incidía también en el hecho de que en Extremadura existen casi 600 árboles por habitante, «por encima de la media mundial», o que en la región se encuentra la mayor superficie de agua embalsada de España. «Tenemos recursos ambientales e hídricos y apenas podemos incidir en ellos», afirmaba el catedrático, que se llevaba los aplausos con la afirmación de que en la región «no vale la economía circular. Aquí lo único que funciona es en ese sentido es que los más viejos van al cementerio y los más jóvenes fuera de Extremadura», lamentaba. Mora indicaba además que la red de transportes puede contribuir, «pero no es suficiente para generar desarrollo. No me opongo, pero el AVE no es la panacea».

La conferencia de Emilio Duró se encaminó hacia la motivación, pero con matices. «No es sólo cuestión de motivación, es más escuchar las motivaciones que existen en la zona y ver si entre todos localizamos la fórmula de encontrar empresas más exitosas en el futuro», puntualizaba Duró.

Para el conferenciante catalán, «estamos en un mundo con muchas dificultades y no soy nadie para dar consejos, pero tenemos pistas de que vamos a un mundo digital y con una forma distinta de afrontar la realidad. Esto vendrá dado por tu forma de ver la vida, tu pasión o tu forma de enfrentarte a los problemas».