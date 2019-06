Valores en la vida cotidiana Una sociedad infantilizada es un sustrato fértil para la frustración, la depresión y el desahogo violento ante los inconvenientes, pero también para el adoctrinamiento MARÍA TERESA BAZO Catedrática de Sociología Sábado, 29 junio 2019, 10:49

En las sociedades consumistas actuales del «capitalismo liviano», en expresión de Bauman, en las que casi todo el mundo puede tener lo que quiera y de inmediato en función de su capacidad adquisitiva, se ha producido un proceso de relativización de las ideas y las acciones que lleva a que todo sea igual y a atribuir las responsabilidades a los demás. Obtener algo en la vida profesional o en la política por el trabajo constante, dedicación y autodisciplina, o por otros medios carentes de moral como el fraude, el engaño o medios que pueden ser directamente delictivos, todo viene a ser lo mismo; y en todos los órdenes se enaltece y se otorgan honores públicos a personas que no han realizado ninguna acción digna de mérito. En la actualidad sucede que se rinden honores a alguien porque ha muerto joven (no es ningún mérito ser joven, es un estado temporal) o a víctimas de un accidente causado por otros pero porque son varios miembros de una familia. ¡O en un accidente provocado por ellos mismos! Son situaciones que provocan pena y sentimientos dolorosos en las personas sensibles, algo muy humano y que honra a esas personas.

En los ayuntamientos desde hace un tiempo relativamente reciente se ha establecido la costumbre de disponer días de luto y banderas a media asta. Incluso se ha podido ver guardias civiles saludando el féretro. Es una exageración. Es inapropiado. Que vecinos y amigos acompañen a la familia, que le muestren su dolor y cariño, que recen por los difuntos, todo esto es muy loable. Así debe ser, entre otras razones porque estimula nuestra empatía y acrecienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Pero es algo que cada vez se percibe más como inaceptable que una institución oficial iguale a quien muere en acto de servicio, o tratando de salvar a alguien de la muerte poniendo su vida en peligro, con quien muere y/o mata –aún sin ser su intención– delinquiendo, sea por conducir consumiendo alcohol o estupefacientes, o porque les gusta ir a velocidad excesiva o jugar a carreras haciendo de 'kamikazes'. A nadie que muere joven por enfermedad o accidente en el desarrollo de su vida cotidiana se le concede una medalla o un título por morir joven.

Tampoco por morir en grupo por cualquier desgracia de la vida sin tener que ver con actos heroicos ni en cumplimiento de unos deberes cívicos es habitual que se erija un monumento en su memoria. Pero si alguien famoso, por la actividad que sea, muere porque su imprudencia le lleva a realizar acciones peligrosas, incluso penadas por los diferentes códigos que rigen nuestra conducta social, parece lógico que no se le debe otorgar ningún honor público, porque esas acciones no son ejemplares.

Cierto que en las llamadas «sociedades líquidas» los sentimientos predominan sobre la racionalidad. Nuestras sociedades, con la acentuación extrema del individualismo y de los derechos, pero sin sus deberes correspondientes, se van infantilizando progresivamente. Como consecuencia se debilita gradualmente nuestra capacidad adulta de analizar, discernir y criticar. Y el temor a disentir de los grupos dominantes, que trabajan sólo para sus intereses, se va instalando entre quienes tienen esa capacidad y posibilidad de influir, y todo se vuelve relativo y fluido, hasta negar que existe la verdad. Son muchos años vividos en la comodidad de una vida sin guerras, con baja mortalidad infantil, larga esperanza de vida, sin las hambrunas y penurias para la inmensa mayoría de la población, que eran lo común en las sociedades preindustriales, y con el hábito de consumir cuantos bienes y servicios se pueda.

Son logros del desarrollo del capitalismo, que la humanidad no había conocido hasta recientemente. Lo que parece una consecuencia no deseada es la pérdida de valores fundamentales que hacen fuerte una sociedad y el consecuente deterioro de la educación, que ha sido siempre la escalera que ha permitido la movilidad social ascendente de los hijos de familias menos favorecidas. En casi toda Europa los profesores universitarios se quejan de la falta de preparación de los alumnos. Se echa de menos la exigencia en el deber del estudio, en las obligaciones que como jóvenes ciudadanos tienen, en la responsabilidad en el ejercicio de sus derechos para no enfrentarlos y superponerlos a los de los otros. La debilidad social se observa en la educación familiar y formal, en el aumento del consumo de sustancias diversas desde edades tempranas, de la violencia entre iguales, de adolescentes contra sus padres. No se habla del incremento de los jóvenes con enfermedades mentales como consecuencia de ese estilo de vida. Tampoco se toma en serio el aumento de los suicidios. Una sociedad infantilizada es un sustrato fértil para la frustración, la depresión y el desahogo violento ante los inconvenientes y problemas vitales. Y también –lo que es muy grave– para el adoctrinamiento, sea ideológico, cultural o político.

Ahora que Rafa Nadal ha obtenido recientemente su décimo segundo triunfo en el torneo de tenis Ronald Garros es la oportunidad para contraponer este modelo a todo lo anterior. Tomen nota y aprendan esos padres que se pelean entre ellos en los partidos de fútbol escolares, que producen vergüenza ajena. Y los que conducen mal y adelantando a otros viajeros y les hacen una peineta. Y sus hijos detrás, mirando. La receta del triunfo no es el 'como sea', sino como el tenista: trabajo constante, espíritu de sacrificio, capacidad para renunciar a un goce inmediato por otro más tardío pero superior. Capacidad también para sobreponerse a los acontecimientos adversos, tanto por su humildad natural en el triunfo como por su generosidad; por su espíritu de superación. Probablemente tiene un talento natural, pero también un trabajo disciplinado y una educación en todos esos valores que le han llevado a ser un referente. Este joven adulto, sí. Y para todos.