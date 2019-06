Valls, demasiado para Rivera

Produce perplejidad que Albert Rivera haya decidido romper su relación con el principal activo del partido en Cataluña, Manuel Valls, con quien se había aliado en una entente con grandes posibilidades, por el hecho de que el ex primer ministro de Hollande decidiera prestar sus escaños en el Ayuntamiento de Barcelona para que fuera Colau y no Maragall en futuro alcalde de la ciudad. Colau, populista y vacilante, partidaria del referéndum pero no de la independencia, ambigua y poco clara en sus posiciones, no podía entusiasmar a Ciudadanos, pero había que estar ciego para no ver que la llegada de Ernest Maragall, un turbio converso al separatismo tras formar parte durante décadas de la familia catalanista del PSC, a la alcaldía de Barcelona hubiera supuesto una potente inyección de oxígeno al independentismo. El lazo amarillo era un daño colateral inevitable que el PCS ha resuelto con las acerbas críticas de rigor.

De hecho, es evidente que Rivera, que consiguió ganar las últimas elecciones autonómicas catalanas (1,1 millones de votos, el 25,4% del total y 36 escaños) con un mensaje netamente antinacionalista y antiindependentista, no ha sabido gestionar este patrimonio: primero, no aprovechó la oportunidad para escenificar la investidura de Arrimadas; y segundo, interpretó su victoria como un mandato para laminar la autonomía y las instituciones de autogobierno de Cataluña, entrañablemente vinculadas a la sociedad catalana: su apuesta por un 155 inmotivado y perpetuo que de hecho suponía la congelación del autogobierno le ha hecho descender a menos de 200.000 votos en las municipales.

Pero, además, Rivera, intocable al frente de su organización, está traicionando sus orígenes con este endurecimiento absurdo de su posición, que ha pasado del espíritu regenerador, progresista, inclinado a las sociedades abiertas, a su voluntad de conquistar el hemisferio conservador y a la familiaridad con Vox, sin cuyos votos no cogobernaría ni en Andalucía ni en el ayuntamiento de Madrid. Los varapalos de Francesc de Carreras y de Arcadi Espada han sido resonantes. Y no sólo por la intransigencia en Cataluña -hay quien piensa que la ruptura con Valls se debe al temor de que la figura del hispanofrancés ensombreciera la del autodidacta Rivera- sino por su posición de inflexible hostilidad al PSOE, que contrasta con la benevolencia con que mira a Vox, a pesar de las severas advertencias de los liberales europeos, que no entienden la jugada. En las últimas elecciones de Alemania, todos los partidos han apoyado a la CDU para evitar que la extrema derecha, AfD, alcanzara puestos de gobierno.

Se aproxima el momento en que Ciudadanos tendrá que ratificar (o no) su declarada voluntad de oponerse a que Sánchez acceda a la presidencia del Gobierno. Y esta será la prueba del nueve de su futuro político. Si se encastilla en la posición conservadora y superpone sus votos a los del PP, que sigue siendo hegemónico en su espacio político, habrá perdido todas las características que lo hacía atractivo al poner de manifiesto que el interés general le importa mucho menos que el cumplimiento de sus planes estratégicos. En etas circunstancias, la tentación de Sánchez de convocar elecciones, que alborozarían al PP, será muy fuerte, ya que todo indica que Ciudadanos experimentaría un descenso histórico (También Unidas Podemos, pero esta es otra historia).

El saldo de Ciudadanos es sonrojante para sus propios partidarios: ha servido de muleta al Partido Popular, que ha salvado su fortísimo declive gracias a los apoyos de Ciudadanos y de Vox, de tal modo que ha terminado fortaleciendo a quien quería sobrepasar y sustituir. Lo que sugiere que Rivera podría actuar impulsado por sus filias y sus fobias personales: la detestación que profesa a Sánchez podría acarrearle un costoso naufragio. Ahora hay que esperar y ver.