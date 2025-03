El Valle del Jerte quiere fomentar el uso del coche compartido

Navaconcejo y Tornavacas acogieron el jueves y el viernes, respectivamente, sendas charlas con la intención de fomentar el uso del coche compartido. Desde la mancomunidad ... de municipios Valle del Jerte se invitó a los responsables de BlaBlaCar para dar a conocer entre los vecinos las posibilidades que plantea este modo de viajar.

El uso de esta plataforma no está tan extendido en esta comarca como en el resto de Extremadura, siendo Cabezuela del Valle el municipio con una mayor oferta de viajes. La media de la distancia recorrida por los usuarios que viajan desde el Valle del Jerte es de 281 kilómetros, algo más reducida que la media regional (285) y se nota un uso más estacional de la plataforma.

Por eso, con estas actividades se pretende conseguir que el coche compartido sea una forma más habitual de desplazarse para los habitantes del Valle del Jerte y suplir así la escasez de horario de autobuses que circulan por el territorio. La idea que se persigue es conectar los pueblos cercanos entre sí, pero también hacerlo con otros puntos más alejados. «Hemos ido a hablar de nuestro modelo a otros lugares y nos llamó Ernesto Agudíez (gerente de la mancomunidad) y nos pareció una gran idea», aporta Itziar García, directora de comunicación de BlaBlaCar en España.

En este sentido, las conexiones más repetidas de la comarca a través de BlaBlaCar son Plasencia, Madrid, Cáceres, Ávila y Getafe. El déficit en las comunicaciones que tiene Extremadura, una vez más, explica estas uniones. Un ejemplo, actualmente no es posible viajar entre Madrid y Extremadura en ningún medio de transporte –no tren ni autobús ni avión– que no sea el coche particular a partir de las siete de la tarde.