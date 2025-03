Valdecañas alegará ante el Supremo que el resort es legal porque el sitio nunca fue ZEPA

Valdecañas pedirá al Tribunal Supremo que revise la sentencia firme que en el año 2020 declaró ilegal el PGM (Plan General Municipal) de El Gordo, ... al entender que está basada en la premisa errónea de que el complejo se había levantado sobre suelo protegido. La empresa presentará tras la próxima semana un recurso de revisión de sentencia firme, que es una herramienta legal que las partes de una causa judicial puede utilizar cuando entienden que una sentencia firme es injusta porque fue dictada desconociendo unos hechos o documentos de los que se tiene noticia más tarde.

Esa novedad que Marina Isla Valdecañas S.A. considera habría motivado un fallo en un sentido más favorable a sus intereses es la constatación, bajo su criterio, de que no existe la ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) Marina Isla Valdecañas, en contra de lo que todas las partes de este proceso que dura ya tres lustros han dado por hecho desde el inicio.

Para fundamentar este argumento, la promotora esgrimirá el escrito que la Junta de Extremadura le remitió el pasado 29 de marzo, en el que admite que no existe una resolución expresa declarando la ZEPA. La empresa defiende que una ZEPA no es tal si su declaración no ha sido primero aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta y después publicada en el Diario Oficial de Extremadura. Y ninguno de estos actos se ha producido, tal como reconoció el presidente Guillermo Fernández Vara el pasado lunes.

Otras normativas

Ese texto firmado por Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, reconoce que en los archivos de la administración regional no consta resolución expresa de declaración pero mantiene que sí existe otra normativa que afecta al espacio de la polémica, en concreto tres decretos. Son el que aprobó el Plan de Gestión de la ZEPA de Valdecañas en 2012, el de 2015 que reguló la red Natura 2000 en la comunidad autónoma, y una corrección de errores de este último publicada al año siguiente.

El PGM se anuló por dejar urbanizar en red Natura, pero la empresa defiende que ahora se sabe que el lugar no estaba en esa red

La promotora mantiene que ninguna de esas resoluciones administrativas equivale a una declaración de Zona de Especial Protección de Aves. En su opinión, no es posible admitir que un espacio alcance tal grado de protección ambiental si antes no ha sido sometido a información pública. Porque los ciudadanos y colectivos que pudieran verse afectados por el cambio tienen derecho a presentar alegaciones.

Frente a esta postura, otros juristas con largo recorrido en esta causa mantienen que en el año 2003, no hacía falta aprobación en el Consejo de Gobierno y publicación en el DOE, sino que bastaba con que la Junta comunicara a la Comisión Europea que un determinado espacio iba a ser declarado ZEPA. Y esto sí se hizo entonces, hace 19 años.

La clave urbanística

El recurso que Marina Isla Valdecañas presentará la próxima semana ante el Supremo no pide la revisión de la sentencia de esta última instancia que ordenó hace dos meses la demolición total del complejo. Tampoco la del fallo de 2011 que declaró ilegal el Proyecto de Interés Regional que permitió levantar el resort. El recurso se dirigen contra una de las sentencias del TSJ extremeño que en el año 2020 declararon ilegal el PGM de El Gordo.

Y dentro de este documento básico del urbanismo municipal, la clave está en un sector concreto, el SE-05, que es el que ocupa el complejo residencial y de ocio. La Sala de lo contencioso-administrativo anuló el PGM por permitir una transformación urbanística incompatible con normativa tanto estatal como autonómica. En concreto, porque «no es posible la transformación urbanística de un espacio incluido en la Red Natura 2000».

Pero es que ahora se ha sabido que el lugar, defiende la promotora, no formaba parte de esa red que es el principal instrumento de la Unión Europea para proteger su medioambiente. El argumento de la empresa es que el complejo ha sido siempre legal, porque se levanta sobre suelo sin protección medioambiental que impida urbanizar. Y que por tanto, está permitido tanto lo ejecutado (183 viviendas, un hotel de cuatro estrellas, un campo de golf y una zona de playa artificial, entre otros equipamientos) como la fase que se contemplaba llevar acabo antes de que aparecieran en escena los tribunales.