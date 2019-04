Vadillo/Lobato. Regeneración en marcha

Una vez pasadas las elecciones generales, los ciudadanos nos vamos a adentrar sin más preámbulos en la campaña para las europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. En estas últimas, los dos grandes partidos extremeños, PSOE y PP -aunque si nos atenemos a los resultados del domingo en la región calificar de 'partido grande' al PP puede tener los días contados- llevan dos candidatos que se bastan para poner en cuarentena los campanudos discursos de sus dirigentes sobre regeneración, lucha contra la corrupción, servicio a los ciudadanos, etc. Estos dos candidatos son Ángel Vadillo por el PSOE en Alburquerque y José García Lobato por el PP en Almendralejo.

En un acto de ingenuidad impropio de mi edad y experiencia profesional, pensé que el PP sería incapaz de volver a presentar a Lobato para ejercer el cargo después de que el juez de la Audiencia Nacional García Castellón lo investigue por tener sólidos indicios de que participó en el intento de amaño del concurso del alumbrado público y favorecer a la empresa Cofely, implicada en la trama Púnica, cuyos responsables forman parte de la densa constelación corrupta que ha orbitado en torno al PP.

Tampoco he sido capaz de imaginar, hasta hace unos pocos días en que dejó de ser un asunto de la imaginación, que el PSOE se atrevería a rescatar a Vadillo. Creía que nada podría superar a la pirueta farisea que pusieron en práctica hace cuatro años los socialistas no presentándose en Alburquerque para dejar el campo libre a Vadillo y hacernos creer que los votos que recibiera no eran de su incumbencia.

Ya lo ven, me equivoqué en ambos casos, si bien en mi descargo diré que entendía inevitable que los dirigentes del PP, huyeran despavoridos, en defensa propia, de quien gobernaba Almendralejo en nombre de su partido tras leer en HOY un resumen del informe de 120 páginas que aportó la UCO al juez García Castellón en el que se daba cuenta de conversaciones grabadas entre los implicados en la trama y en la que se hablaba no sólo de favorecer a Cofely, sino de porcentajes que los agentes consideraban que eran de comisiones por el pelotazo que se disponían a dar en la capital de Tierra de Barros. Esperaba que el anuncio de divorcio se hiciera, como mucho, antes de estas elecciones. Pero lo que ha hecho Monago ha sido cerrar filas en torno a él.

También pensé que Vadillo nunca volvería a representar al PSOE, aunque fuera como independiente. Bastaba para pensarlo oír las manifestaciones de Fernández Vara cuando se refería, en general, a la ética aplicada a la política. Imposible, aunque a Vadillo lo hubieran indultado parcialmente. Han sido tan numerosos y apasionados los pronunciamientos del PSOE en defensa de las mujeres que lo obligado era concluir que nunca admitiría a un condenado por amenazar a una mujer. Así lo creí hasta que oí a Vara justificarlo en que habían sido los militantes del PSOE de Alburquerque los que lo habían decidido. Como un tonto, tardé en entender que el presidente de la Junta no estaba en un 'casting' para elegir a un actor que encarnara a Pilatos.