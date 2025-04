Vacunados de la covid y la gripe a la vez

Vacunados por partida doble. En el brazo izquierdo la de la covid y en el derecho la de la gripe. En el centro de salud ... de la Mejostilla de Cáceres han estrenado este mecanismo este jueves para proteger contra ambas enfermedades. Desde las diez de la mañana mayores de 70 años han hecho cola en el centro hospitalario para recibir sus correspondientes pinchazos. Arturo Fernández ha sido uno de los primeros. Sin miedo, se ha desabrochado la camisa y en menos de un minuto ya estaba listo.

«Me han puesto la tercera dosis y la de la gripe. Estaba citado por la edad porque tengo 70 años y estaba totalmente convencido de ponérmelasde manera simultánea. Tener que venir dos veces es una tontería. Ahora ya estoy más tranquilo, espero que todo vaya bien», decía justo después de vacunarse por partida doble. Por un lado, el pinchazo de refuerzo, en este caso de Moderna, y, por otro el de la gripe. También se puede combinar con la profilaxis de Pfizer.

En este centro de salud, una enfermera se ha encargado de poner la tercera dosis de la covid y otra sanitaria la de la de la gripe. Todo con apenas unos segundos de diferencia en cada paciente.

Ampliar Dos enfermeras administrando la tercera dosis de la covid y la vacuna de la gripe a Arturo Fernández, de 70 años, en el centro de salud La Mejostilla, en Cáceres. A. M.

Otra de las que ha vivido este proceso en primera persona ha sido Petra Moreno, que entraba en la sala de vacunación justo después de Arturo. «Ya que la tienen aquí, pues me pongo las dos. Ahora espero que salga bien todo», decía esta mujer de 72 años.

El centro de salud de la Mejostilla, es uno de los primeros de Extremadura que pone en marcha este sistema. En la puerta de la sala una de las sanitarias les iba ofreciendo la posibilidad de vacunarse contra la dos enfermedades y en este primer día hay quien ha rechazado la vacunación simultánea.

«Las vacunas de la gripe nos las trajeron al centro de salud el miércoles y, como ya teníamos programado el día para la tercera dosis de refuerzo para los mayores de 70 años, hemos decidido unirlas», contaba María del Rosario Mate, enfermera que ha detallado a HOY que tenían citadas a más de cien personas. «Le frecemos la posibilidad de vacunarlos a la vez contra los dos virus y algunos optan por no hacerlo. Hay gente que no se quiere vacunar de la gripe porque no se la han puesto nunca. No se trata de que duden del modo de administrarla», añadía.

Vacunación simultánea segura

La Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónoma, ya indicó que es seguro poner las dos profilaxis a la vez. De hecho, cuando se anunció esa medida el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, afirmó que «no hay ningún problema ni riesgo en administrar las dos vacunas al mismo tiempo». El portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, Julián Domínguez, explicó también que «no hay evidencia de mayor riesgo por vacunar simultáneamente con varias vacunas». Incluso añadió que lo hacen rutinariamente y los calendarios infantiles se basan en ello.

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ya anunció hace varias semanas que optarían por esa posibilidad y así lo están haciendo. De este modo, están compaginando dos campañas vacunales.

Por un lado, la de las dosis de recuerdo con vacunas anticovid del tipo ARN mensajero a los mayores de 70 años cuando hubieran pasado seis meses desde la inoculación del segundo pinchazo.

También los mayores de residencias tienen indicada esa tercera dosis contra la covid y ya han sido vacunados, así como las personas inmunodeprimidas.

Campaña de la gripe

En cuanto a la vacuna de la gripe, el SES dispone de 265.300 dosis, que están recomendadas para mayores de 60 años y para personas de entre seis meses y 65 años con riesgo de complicaciones derivadas de otra enfermedad. También para sanitarios y sociosanitarios y otros colectivos esenciales como docentes.

El objetivo del Servicio Extremeño de Salud es vacunar al 75% de esa población y al menos al 60% de las embarazadas.

En cuanto a la vacunación simultánea, ya hay comunidades que como Extremadura han empezado a ponerla en marcha. Las primeras en hacerlo fueron Andalucía y País Vasco a mediados de octubre. A ellos les siguieron los madrileños, los catalanes, los navarros y los gallegos.