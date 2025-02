«Si hay que ponerse otra vacuna, me la pongo»

Vicente Mirón Soria fue el 27 de diciembre de 2020 el primer inmunizado contra la covid en Extremadura. Recibió el pinchazo y hoy, tras casi un año y 1,87 millones de dosis puestas en la región, se muestra orgulloso de haberse convertido en ... todo un símbolo de la vacunación.

Este cacereño de Ceclavín, a sus 73 años, vive en la residencia Rosalba de Mérida y dice que se encuentra perfectamente. «Hombre, me sobran algunos añitos», comenta con un sentido del humor que ya mostró cuando él, con su camiseta de Triana, abrió informativos de televisión y portadas de periódicos.

«Con esto me han visto hasta en Alemania por el periódico o la tele», comenta este maestro jubilado que impartió clases durante 40 años en Saucedilla.

«Ahora ya me conocen más por 'El Triana' que por mi nombre y apellidos», reconoce. «Sigo escuchando al grupo. Es más, después de que me vacunaran por primera vez, me llamó a la residencia Eduardo, uno de los componentes, y estuve hablando con él».

Desde entonces ya ha recibido otras dos dosis contra la covid. Además, hace poco también se vacunó frente a la gripe. «Me han sentado todas estupendamente y si hay que ponerse otra, pues me la pongo».

Este año, comenta que lo ha pasado bien. «En la residencia me levanto temprano, suelo leer, que me encanta, y hago deporte. También estoy con un curso de dibujo».

Vicente, que acaba de tener un nieto, mira al futuro con esperanza y con la ilusión de que se ponga fin a la pandemia. «Parece que la cosa va bien, pero ahora los políticos tienen que poner su parte y los ciudadanos la nuestra. Hay que dejarse de tantos botellones y manifestaciones».