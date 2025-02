«Estaba deseando que vacunaran a mi hija»

Álvaro Rubio Cáceres Miércoles, 15 de diciembre 2021, 10:45 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

«En los últimos días los casos de covid entre los niños están subiendo mucho y veía que tarde o temprano se iba a contagiar. Al menos así está más segura», comentaba Vicenta Manso, junto a su hija Nerea Durán (9 años), antes de entrar en el colegio Castra Caecilia de Cáceres este miércoles. El SES ha empezado a primera hora de la mañana a administrar las dosis pediátricas contra la covid y este es uno de los 60 centros elegidos con los que Extremadura inaugura la vacunación a los niños de 9 a 11 años.

Precisamente, en ese colegio, a las nueve menos cuarto llegaba un equipo de profesionales del SES acompañado por el gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano, para supervisar que todo estaba según marca el protocolo elaborado entre la Consejería de Educación y Sanidad. Entre otros aspectos, espacios habilitados tanto para poner las inyecciones como salas de observación para controlar si los pequeños tienen algún tipo de reacción a la vacuna.

Minutos después llegaba el equipo de vacunación con todas las dosis en pequeñas neveras para empezar la jornada en este colegio. Entre ellos estaban profesionales como Flor Vadillo, enfermera que lleva desde los inicios vacunando contra la covid en Cáceres. Ha pasado muchos días en el Palacio de Congregos y en consultorios y salas de distintos pueblos de la región poniendo dosis.

El 95% de las familias autoriza la administración de las dosis a sus hijos en la región

Este miércoles ha tocado cambiar de escenario y en él los niños son los protagonistas. Con un sí efusivo respondía Nerea cuando le preguntaban si quiere que la vacunen. «Va a ser de las primeras», añadía su madre tras darle un beso y despedirse de ella. En su caso no la recogerán nada más recibir la inyección, una posibilidad que en un principio había planteado la Consejería de Sanidad ante las quejas de algunos padres por no poder acompañar a los pequeños en este proceso.

Ampliar Vicenta Manso junto a su hija Nerea justo antes de que la pequeña de nueve años entrara en el colegio este miércoles, día en el que ha recibido la vacuna. Jorge ReY

En las puertas de este colegio cacereño, donde este miércoles el principal tema de conversación era la vacuna, pocos padres iban a optar por esa opción. «Veo bien que se haga aquí, podemos conciliar mejor y creo que se ponen más nerviosos si estamos nosotros delante. Cuando era pequeña a mí me vacunaron en la escuela, sin padres y no pasó nada. He hablado con la profesora y me ha dicho que esté tranquila porque ellos van a estar con los niños en todo momento», comentaba Vicenta.

El SES prevé vacunar antes de las vacaciones navideñas a 5.000 niños diariamente

Justo al lado, un grupo de madres también comentaba el tema del día. «Lo estábamos deseando y nos parece muy bien que los vacunen en el colegio. Es más cómodo, van todos juntos, tienen menos miedo y no hay que pedir permiso en los trabajos», decía Montaña Gómez. Su hijo Nicolás, de nueve años, también recibirá la primera dosis este miércoles.

Ampliar El equipo de vacunación cargado con las dosis pediátricas entrando en el colegio Castra Caecilia de Cáceres este miércoles, a primera hora de la mañana. Jorge rey

«No vamos a venir a recogerlos en cuanto les pongan la vacuna porque aquí es donde más seguros están. En la clase de mi hijo se van vacunar todos menos uno», añadía otra madre totalmente convencida de un proceso con el que se pretende inmunizar del coronavirus a 57.000 pequeños de entre 5 y 11 años.

Antes de Navidad

Hasta el 22 de diciembre, el SES quiere tener vacunados de la primera dosis a los niños que tienen entre 9 y 11 años. Luego, continuará, a partir del 10 de enero, con quienes tienen entre 5 y 8 años. A los pequeños que tengan enfermedades con las que vean comprometidas sus defensas se les priorizará.

Para ello el lunes ya llegaron 30.000 dosis de la vacuna pediátrica a esta comunidad. 18.000 para la provincia pacense y 12.000 para la cacereña. En enero se espera que lleguen más para continuar con el proceso y que todos los niños de entre 5 y 11 años reciban la primera inyección antes de febrero.

En este proceso los padres tienen que firmar un consentimiento informado autorizando a la vacunación de sus hijos y, según ha avanzado el director gerente del SES, Ceciliano Franco, la respuesta está siendo buena, con más del 95% de padres optando por vacunar a sus pequeños. Se prevé vacunar este miércoles a 5.000 pequeños y ese será el ritmo que sigan hasta el 22 de diciembre.

Es un porcentaje que responde claramente a lo que se ha visto este miércoles, desde primera hora de la mañana, en las puertas de los colegios.