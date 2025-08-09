HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Herida grave una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
Borja tiene su gimnasio en Badajoz. PAKOPÍ

Un día de verano con...

Borja Pinna, entrenador de boxeo

«En vacaciones desconecto, también del boxeo»

Borja Pinna tiene un gimnasio que lleva su nombre y que es muy popular en Badajoz

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 9 de agosto 2025, 07:54

En verano el ritmo de los gimnasios se relaja, hay menos trabajo. Así lo confirma Borja Pinna, entrenador de boxeo y responsable de uno de ... estos negocios con mayor éxito en Badajoz. ¿Y qué hacen los que trabajan en el sector? En el caso de este deportista, desconectar, estar con la familia, viajar con su novia y coger fuerzas. Duerme mucho y desde mediados de agosto comienza a planear la 'vuelta al cole' del gimnasio que es una época complicada. Y en cuento a recomendaciones de destinos, tiene una trayectoria especial con Cádiz y un recuerdo especial en Formentera.

