En verano el ritmo de los gimnasios se relaja, hay menos trabajo. Así lo confirma Borja Pinna, entrenador de boxeo y responsable de uno de ... estos negocios con mayor éxito en Badajoz. ¿Y qué hacen los que trabajan en el sector? En el caso de este deportista, desconectar, estar con la familia, viajar con su novia y coger fuerzas. Duerme mucho y desde mediados de agosto comienza a planear la 'vuelta al cole' del gimnasio que es una época complicada. Y en cuento a recomendaciones de destinos, tiene una trayectoria especial con Cádiz y un recuerdo especial en Formentera.

–¿Le gusta el verano o prefiere otro momento del año?

–A mí me encanta el verano.

–¿Y cambia el horario y el trabajo en verano?

–En Badajoz en verano, ya sabes, es época de piscina y playa. Entonces normalmente en el gimnasio bajamos al 50 o 60% la ocupación. Por eso cambiamos el horario. Nosotros abrimos de 12.00 a 15.00 y de 18.30 a 22.00 horas.

–¿Tiene algún hábito que practique más en verano?

–Sobre todo descansar porque acabamos de terminar la temporada con el campeonato de España y el campeonato de Extremadura y desde abril todo el mundo se quiere poner en dos meses fuerte para el verano. Así que han sido unos meses con mucho movimiento.

–¿Planifica mucho lo que va a hacer estos meses?

–Planifico con mucha antelación porque yo tengo dos niños y los padres no podemos improvisar.

–¿Hay algún plato que le guste en esta época del año?

–El gazpacho, sin duda.

Hábitos «No veo la tele en verano, cero. Y el móvil, lo justo, es un buen momento para pasar de eso»

–¿Cambia mucho su estilo de alimentación en verano?

–Yo sigo una dieta que además cumplo siempre mientras que estoy trabajando y entrenando y sobre todo cuando tengo que estar para llevar a competidores. Es de lunes a viernes y es una dieta sana, o sea, nada de alcohol, pero ni una cerveza, cero. Luego durante el fin de semana pues disfruto un poquito más, pero vamos, tampoco sin pasarme.

–¿Echa la siesta?

–Sí, pero no solo en verano, también en invierno, todo el año. Hago 12 o 14 horas diarias de trabajo. Entonces, para mí es obligatorio, además es como una norma en mi casa. Yo necesito una hora después de comer. Además soy de pijama. Y luego en verano duermo mucho, descanso mucho en verano. Suelo dormir mucho para recuperar.

–¿Aguanta bien el calor?

–Sí, me encanta. Y más en un chiringuito en la playa.

Verano «Me gusta Badajoz en verano, me encanta la ciudad a pesar del calor»

–¿Aprovecha más el verano para ver amigos, para socializar?

–También. En mi trabajo estoy dando clases, tengo reuniones. Y esta es una época con familiares, con la familia, con amigos, es buen momento.

–¿Suele viajar en verano o lo deja para otra épocas del año?

–Suelo viajar. Algún viaje de larga estancia que durante el invierno son escapadas de fines de semana. Pero me gusta viajar mucho tanto en verano como en invierno. La estancia estamos hablando de diez días como máximo, que es lo que yo cojo normalmente de vacaciones.

–Si tuviese que elegir, ¿mejor una playa, una terraza en la ciudad, una casa en el campo, en el pueblo...?

–Todo (se ríe).

–¿Y suele ver mucho la tele en verano o prefiere ir al cine?

–Televisión, cero. No veo la tele en verano. Y el móvil, lo justo. Es buen momento para pasar de eso.

–¿Y algún destino que le guste o que suela repetir y recomiende?

–Nosotros, por motivos familiares, porque mi familia siempre ha ido allí, vamos a Cádiz. Es maravillosa.

–¿Con amigos o con familia?

–Con familia y descanso, a desconectar. Me voy con mis hijos y ahí está mi madre, está mi tío y de lujo. Yo lo que hago realmente es descansar. También tengo ya otras vacaciones con mi pareja.

–Durante las vacaciones, cuando está fuera, ¿intenta desconectar del todo?

–No veo nada de boxeo. No quiero saber nada. No quiero ver un combate ni hacer nada porque creo que es importante desconectar.

–Y en septiembre, ¿le cuesta volver a al ritmo de trabajo?

–No. Yo cargo las pilas muy pronto y a partir del 15 de agosto mi cabeza ya está pensando. Ya no paro planeando lo que vamos a hacer.

–¿Cómo es la vuelta al cole en un gimnasio?

–En septiembre arrancan los colegios, y el gimnasio se llena. Los clientes fijos y habituales sabes que van a volver y el 1 de septiembre ya estamos haciendo las reservas, haciendo grupos y además como yo tengo lista de espera, entonces a partir de ahí la gente me llama para ver cuándo tenemos plaza. Es un momento con mucha tarea organizando todo el curso y las matrículas. Además yo normalmente, si un cliente es fijo, pero no quiere venir en julio o agosto, no le cobro ni nada y vuelve en septiembre a la rutina del gimnasio

–De Badajoz, ¿hay algo que le guste en verano?

–A mí me encanta la ciudad de Badajoz. Todo, sí, aunque haga calor, me gusta. Por la noche salir, dar un paseo, las terrazas.

–¿Recuerda algún día de verano especial?

–Tengo muchos recuerdos de verano de mi infancia, muy bella, con mi padre muchos, con mis tíos. Y un viaje especial a Formentera con mi novia que fue la primera vez que fui.