Crece un 12% los puntos de recarga para vehículos eléctricos pero falla su mantenimiento

Toda la publicidad anima a ello, también los incentivos fiscales y el precio de la gasolina, pero no es sencillo subirse al carro de la ... electromovilidad. Ángel Muela, conductor de Badajoz que se compró un Peugeot Ion en 2019, fue a recargarlo en un poste que había sido inaugurado en la Plaza Alta de su ciudad. «Había un coche de combustión aparcado, llamé a la Policía Local y me dijo que no lo habían multado porque casi nunca recargaba allí nadie». Esto fue hace tres años, ahora reconoce que hay mayor concienciación, policial y ciudadana, pero no está satisfecho con los puntos de recarga que hay en la vía pública.

Este pacense fue a hacerse la foto para este reportaje en el poste de la Estación de ferrocarril y no funcionaba. Lo intentó en el de la ciudad deportiva de La Granadilla que depende del Ayuntamiento de Badajoz y tampoco estaba operativo. De hecho, el lugar reservado a la recarga de coches eléctricos de la Fundación Municipal de Deportes este martes por la mañana estaba ocupado por el camión de los jardineros. Como tantos usuarios cuyo coche es enchufable, prefiere asegurar la carga en su propia casa.

Según el barómetro de electromovilidad de 2022 que elabora la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), «el impulso de la electromovilidad sigue siendo la asignatura pendiente de España». Y a partir de ahí empiezan las cascadas de datos sobre cómo el resto de países crecen a mayor ritmo e incorporan puntos de recarga rápidos mientras en España, según sus informes, ocho de cada diez son lentos.

En Extremadura, según el informe de Anfac, la penetración del vehículo electrificado es la peor de España exceptuando el caso de Ceuta y Melilla, que cierra todas las tablas. En cuanto al crecimiento de puntos de recarga la región, también la región está por debajo de la media nacional, aunque creció el 11,9% el año pasado. El dato que ofrecía Anfac en 2022 para Extremadura era de 379 (227 están en entornos urbanos y el resto en carretera). En el primer trimestre de este 2023 eleva la cifra a 428.

Una buena noticia para los conductores extremeños es que, aun estando España en el vagón de cola a nivel europeo, Portugal se sitúa en el grupo de cabeza junto a Alemania, Países Bajos o Reino Unido.

Sin embargo, hay un indicador en el que destaca la región, el de infraestructura de recarga, la cual está por encima de la media nacional y tiene que ver con puntos de más de 50 kilovatios (kw), considerados de carga rápida. Si hay algo que interesa a los usuarios es la velocidad de carga. La mayoría son de carga lenta (menos de 22 kw). Y si en España representan el 79% del total, que suman 18.128 puntos de recarga, en Extremadura son el 64% de los 379 que había el año pasado.

Quienes tienen coche solo enchufable apuestan por instalar su propio cargador en el garaje

Sin embargo, la realidad que narran varios de los usuarios consultados es que todavía falta mucho por hacer, tanto en mantenimiento de estos puntos como en información veraz sobre las prestaciones.

Le pasó a Víctor León, que el año pasado compró un Dacia Sprint eléctrico y vio cómo el poste donde cargaba su vehículo cerca de su casa desapareció de repente cuando el Ayuntamiento de Badajoz decidió que el carril bici pasara justo por ahí. «Con el coche estoy contento, pero con los puntos de recarga fatal, hay muchos que no funcionan, pero la gente no se queja. Yo al final he puesto un poste en mi casa», contaba esta semana.

Saber cuántos lugares hay para recargar no es sencillo si lo que se pretende es una información fiable. La Junta tiene un listado oficial de 'Servicios de recarga eléctrica públicos' en Extremadura. Está actualizado a enero de 2023, pero ya se advierte de que el listado podría estar incompleto. Tesla, la marca puntera en electromovilidad, por ejemplo, tiene sus propios cargadores y no suele compartir información más allá de sus usuarios.

Listados dispares

El listado de la Junta informa de la ubicación de 145 servicios de recarga (cada uno puede tener un o varios enchufes). 91 están en la provincia de Badajoz y 54 en Cáceres. Según este listado, solo seis en total tienen 150 kw de potencia que aseguran una carga rápida, lo que en apenas veinte minutos deja el coche listo para seguir viajando. Estos suelen estar en las grandes vías de comunicación, como la A-66 o la N-V.

Listado de servicios de recarga eléctrica públicos de la Junta de Extremadura

La gran mayoría tienen menos de 50 kw, lo que implica más de cinco horas de espera. Para visualizar la brecha con el resto de Europa, este mes en el Salón del Automóvil de Múnich el Canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que en las próximas semanas el país se convertirá en «el primero de Europa en introducir una ley que obligue a los operadores del 80 % de las estaciones de servicio a ofrecer opciones de carga rápida de al menos 150 Kw para coches eléctricos».

No obstante, sí está siendo valorado el esfuerzo de la Diputación de Badajoz por instalar puntos de recarga por la provincia, iniciativa que está siguiendo ahora la de Cáceres, afirma Rocío Corral, jefa de sección de Subvenciones a Vehículo Eléctrico en Extremadura de la Junta de Extremadura. Según el listado del Gobierno autonómico, la de Badajoz tiene 26 y la de Cáceres 7. Otras administraciones también apuestan por poner en su territorio puntos de recarga. El Ayuntamiento de Mérida gestiona 7 de los 11 puntos que figuran; el de Badajoz 7 de 22 y, según esta misma fuente, la Junta ha puesto siete en sus hospederías a través de la Dirección General de Turismo. Los otros titulares que predominan son privados, como Senergy, Stearone, Wenea o Iberdrola. En unos casos la recarga es gratuita y en otros cuesta dinero en función del modelo del vehículo. También hay administraciones que expiden sus propias tarjetas. Ángel Muela, por ejemplo, solicitó una que vale para los puntos de los ayuntamientos de Mérida y Badajoz.

Según Rocío Corral, la Junta de Extremadura ha pedido subvenciones para instalar puntos de recarga ultrarrápidos de 350 Kw, pero explica que no hace falta saturar la red viaria de cargadores. «Cada 10 kilómetros no hay necesidad de poner un punto ultrarrápido. Las empresas echan sus cuentas porque estas estaciones hay que entenderlas como las gasolineras. El conductor sale con el coche cargado de casa, que es donde más barato le sale cargarlo. Y ahora el vehículo más básico tiene 200 kilómetros de autonomía», razona. En el caso de Extremadura entiende que se ubiquen en las autovías, las grandes poblaciones y puntos con interés turístico.

Además, ella tiene en cuenta el coste de cada poste de recarga y la necesidad de que haya un centro de transformación cerca, por eso la mayoría de los puntos de recarga rápidos están en áreas de servicio, centros comerciales, hoteles o gasolineras. «No tiene sentido ponerlos en una carretera en mitad del campo porque la infraestructura saldría carísima».

Según sus cálculos, «un punto de recarga de 22 Kw puede costar entre 12.000 y 20.000 euros según las tomas que tenga o si pueden cargar simultáneamente. En cambio, uno de 150 Kw de carga ultrarrápida puede costar entre 250.000 y 300.000 euros, pero además necesita una instalación de alta tensión».

Comentarios de fallos

Los usuarios de coches enchufables suelen manejar una aplicación en el móvil que les informa de los puntos de recarga más cercano y sus características. En algunos casos te informan incluso de si está ocupado o si se puede reservar para programar un viaje.

Un portal de Internet muy usado por conductores de coches eléctricos para localizarlos es Electromaps. Según la información que ofrecía esta semana, hay 332 puntos de recarga en Extremadura. Solo en Badajoz capital figuran 45, en Plasencia aparecen 12 y en Mérida 26, por citar tres ejemplos. Las cifras no coinciden con el registro oficial de la Junta. Tampoco con las de Anfac. Corral cree que la diferencia entre unas cifras y tiene que ver con que un mismo punto puede atender a uno o más vehículos.

Lo que sí incluye Electromaps es la valoración que comparten los conductores. Algunas son positivas, pero no abundan. Entre los comentarios de los usuarios es fácil encontrar el de 'está fuera de servicio', 'uno de los cargadores no funciona', 'no hay manera de saber cuándo se queda libre ni el tiempo que llevan hasta que vienes', 'aparece como libre y está ocupado', 'No funcionan dos de los tres puestos', 'Me ha cargado a 30 kw/h, no a 50 como aparece', 'Al poco de empezar se ha parado por error crítico. Han reiniciado en remoto pero no soluciona el problema. Enviarán técnico', 'No funcionan ninguna de las 4 tomas. Sirven de aparcamiento para los vehículos de la FMD'.

Variedad desconcertante

Hay que tener en cuenta que ni todos los vehículos son iguales ni tampoco los puntos de recarga. Y aquí es donde empieza el desconcierto para los usuarios.

David Martínez, que posee un Tesla y por tanto una de las marcas más evolucionadas en este sector, sigue pensando que hace falta mejorar en la infraestructura destinada a recargar baterías. El símil que pone es sencillo de entender: «Cada usuario necesita varias 'app' de diferentes compañías y hay varios tipos de carga. Es como si vas a echar gasolina y en Repsol te piden una tarjeta concreta, en Cepsa la 'app' del móvil, en otra que des tus datos y te llegará una ficha. Y no es ya que sepas que el punto al que te diriges está operativo. Es que yo tengo 42 años y me cuesta, así que imagina a alguien mayor. que no sepa de tecnología».