«Uso las técnicas que me da el psicólogo para no estar nerviosa antes del examen MIR»

Esther Cacho Lobo terminó el grado de Medicina en la Universidad de Extremadura el pasado mes de junio y desde entonces se está preparando el examen más importante de su vida, el MIR, la prueba que si supera le dará acceso a la especialidad en ... la que se formará cuatro o cinco años. Apenas quedan un día para enfrentarse a cuatro horas y media respondiendo preguntas. De sus aciertos depende su futuro y los nervios están a flor de piel.

«Para mí es imprescindible la ayuda psicológica. Voy a un psicólogo que me enseña técnicas de relajación y las uso para no estar nerviosa antes del examen. Tengo miedo a que no haya sido suficiente el esfuerzo y a la vez siento ilusión porque significa un paso más en mi carrera», reconoce esta joven, que vive en Gévora y decidió acudir a un profesional en el momento que vio que la situación no era fácil de llevar. Presión, cansancio, horas interminables de estudio, estrés... «Vi que sola no podía con todo. Es un apoyo al que cada vez recurrimos más».

Lo cuenta desde la habitación en la que pasa entre diez y doce horas diarias. Su armario está lleno de folios con esquemas y la mesa de libros y un ordenador desde el que sigue las clases 'online' de la academia en la que se está preparando, MIR Asturias. Es una de las más famosas del país y muchos extremeños acuden a ella para enfrentarse a este examen.

«Estudio de lunes a sábado unas ocho horas diarias y asisto a clases 'online'. De vez en cuando uso reglas mnemotécnicas y muchos esquemas. Hacemos simulacros y solo descansamos el domingo», cuenta Esther.

«Ese día intento volver a mi vida antes del MIR. Es esencial un café con tus amigas y sentarte en el sofá a ver una película». Es su forma de 'olvidar' por un momento lo duro que es este examen. En su caso siempre quiso estudiar Medicina, aunque aún no tiene claro la especialidad que elegiría si obtiene plaza. Hay 8.772 vacantes para todo el país.

«A todas les veo una parte buena. Me gustan sobre todo especialidades que ven al paciente de forma global, como Medicina Interna o Medicina de Familia, aunque también llevo toda la carrera pensando en Traumatología. Pero por ahora ni elijo ni descarto ninguna. Voy a esperar a ver el resultado. Tampoco sé si me quedaré en Extremadura o no», dice Esther, que asegura que en este proceso de estudio ha contado con el apoyo de su familia. «Ellos me están ayudando mucho», comenta esta joven que en apenas unas horas acudirá a la prueba con algún amuleto que otro. «Llevaré los pendientes que me he puesto en cada examen de la Universidad y una medalla de la Virgen de la Soledad que me regaló mi abuela».