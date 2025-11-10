USO pide al juzgado que suspenda la prohibición del teletrabajo en su huelga

USO ha denunciado en los juzgados a la Junta de Extremadura por suprimir el teletrabajo durante las jornadas de huelga que ha convocado la ... central en el ámbito de la administración general. El sindicato pide al tribunal, como medida cautelar, que suspenda la prohibición decidida por el Gobierno regional.

La Junta ha enviado una instrucción a sus centros de trabajo en la que se informa que es obligatorio que aquellos empleados que están con teletrabajo acudan a sus puestos de manera presencial durante el próximo viernes, el primer día de huelga fijado por USO en el calendario que ha programado hasta final de año para reivindicar la homologación salarial de los trabajadores de la administración general extremeña con la media nacional.

«En los servicios mínimos que hemos pactado para los días de huelga no se recoge nada del teletrabajo y, sin embargo, la administración lo suprime en estas jornadas. Entendemos que con la instrucción enviada está vulnerando tanto el derecho de huelga como de teletrabajo y, por eso, hemos acudido a la vía judicial», explica Luis Manuel Gil, coordinador autonómico de USO.

En la denuncia presentada ante el contencioso de Mérida, «pedimos como medida cautelar al juzgado que, antes de que se pronuncie sobre la demanda, suspenda la instrucción de la Junta en la que se suprime el teletrabajo para el próximo viernes», añade el responsable de la central en Extremadura.

La supresión de esta modalidad laboral para una jornada de huelga está motivada, según USO, por la interpretación «arbitraria y extensiva» que hace la Junta del artículo 6.8 del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el teletrabajo en la Administración autonómica, «imponiendo una presencialidad obligatoria generalizada que no está recogida en la norma», dice la central.

El citado artículo establece que «para garantizar los servicios mínimos los días de convocatoria de huelga, la prestación de servicios será presencial». Esto significa, para USO, que solo el personal expresamente designado en los servicios mínimos está obligado a acudir presencialmente. »Extender esta obligación al conjunto del personal constituye una interpretación interesada y contraria a derecho, que coarta la libertad sindical y limita de forma encubierta el ejercicio del derecho de huelga«.

Para la Junta de Extremadura esto no es así. La Consejería de Hacienda y Administración Pública rechaza que se esté vulnerando el derecho a la huelga, «dado que en ningún caso se impide que cualquier empleado pueda hacer ejercicio de este derecho».

El departamento que dirige Elena Manzano explica que, «considerando que el teletrabajo es una modalidad de prestación de la relación laboral, la cual debe estar, en todo caso, supeditada a la correcta prestación de servicios, su limitación en este caso resulta necesaria a fin de asegurar un adecuado control del seguimiento de la huelga y garantizar los servicios a los ciudadanos».

Las protestas

El 14 es el primer día de huelga que ha convocado este sindicato y que tendrá su acto central en Mérida, con un concentración a las 11 horas ante la sede de la Presidencia de la Junta. En noviembre ha fijado también el 28 como jornada de paro y la protesta se mantendrá dos días cada mes hasta final de año. «Si para entonces nada ha cambiado, a partir de enero de 2027 convocaremos huelga indefinida», concreta Luis Manuel Gil.

Según esta central, «los empleados públicos de la administración general cobran un 20% menos de media que en otras administraciones autonómicas. En los grupos superiores, la diferencia supera los 10.000 euros al año, y en los puestos de jefatura la brecha puede llegar al 40%». Asegura que «estas desigualdades no son nuevas, se arrastran desde hace más de una década y se han convertido en una injusticia estructural».

USO dice que ha solicitado en numerosas ocasiones abrir una mesa de negociación para revisar las retribuciones «y la respuesta de la Junta ha sido el silencio».