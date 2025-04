USO dice que la Junta «regala» 55 liberaciones a tres sindicatos y pide que se eliminen

Redacción PLASENCIA. Martes, 2 de abril 2024, 07:34 Comenta Compartir

El sindicato USO denuncia el «regalo» de 7.800 horas sindicales al mes por parte de la Junta a los sindicatos UGT, CC OO y CSIF, que son los que están en la Mesa General de Negociación, «y que equivalen a 55 liberados sindicales, con un coste anual para las arcas públicas de unos dos millones de euros».

Según explica, en el DOE de 13 de noviembre de 2012, se publicó un acuerdo de la Mesa General de Negociación por el que el Gobierno de José Antonio Monago concedía a UGT, CC OO y CSIF una bolsa de 7.800 horas mensuales a cambio de un compromiso de no convocar elecciones sindicales «en el ámbito de personal laboral en la Administración General de la Junta durante un periodo de tiempo donde no podía convocarlas, es decir, se concedían esas liberaciones a cambio de no hacer algo que no podían hacer». Un pacto, dice también USO, «heredado de un acuerdo anterior de 1994, firmado con el Gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que fue avalado después por el Gobierno de Guillermo Fernández Vara».

Para USO, los diferentes gobiernos autonómicos han concedido «unas prebendas a estas centrales que consideramos que han conseguido perpetuarnos en el vagón de cola nacional en condiciones laborales para los trabajadores, al poder estar condicionada la actividad sindical a estos regalos».

Esta central asegura que, con la representación sindical actual en el ámbito del personal laboral de Administración General, el acuerdo debería modificarse, «porque a día de hoy somos cinco las centrales sindicales que podemos convocar elecciones en ese ámbito». De hecho, según este sindicato el reparto de horas sindicales, y liberaciones que permitirían, sería: 16 liberaciones para CSIF, 14 para UGT, 11 para SGTEX, 8 para CC OO y 6 para USO.

Pero USO, aclara, no pide la modificación del acuerdo, sino que se anulado, «porque está lastrando las cuentas públicas, máxime cuando el actual gobierno argumenta que está buscando los fondos para abonar lo que debe de la subida del 2% de 2020», argumenta esta organización sindical en un comunicado.