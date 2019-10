Urnas para Pedro Sánchez Lo esencial de la política no es el poder en sí mismo -tras el que todos corren-, sino qué hacer después Un usuario cruza por un paso a nivel sin barreras en las inmediaciones de Casas de Reina. FELIPE TRASIERRA Jueves, 17 octubre 2019, 10:41

Asombrados hemos asistido a la incapacidad de nuestros políticos para formar Gobierno. Interesados sólo en consolidar su liderazgo -en precario aún-, han consumido sus energías en enfrentar, e incluso destruir, a sus competidores. La sensata llamada de Felipe VI (el único a la altura de su cargo) instando a alcanzar acuerdos de Gobierno fue baldía. El país lleva bastante tiempo funcionando por inercia, no por la acción de Gobierno, situación agudizada ante la convocatoria electoral. En realidad, las elecciones que debían celebrarse no son las del 10-N, forzadas y no deseadas por la mayoría de los españoles, sino las prometidas si triunfaba la moción contra el «indecente» Rajoy. Se vendió regenerar la política, no ocupar el poder. Este engaño vino después del fraude con su tesis. Sin embargo, es posible que, a base de empujones, queremos decir, de repetir elecciones con todos los medios oficiales y mediáticos a su disposición, se haga presidente a un hombre sobre el que planea el fraude y la mentira.

La política es necesaria en una democracia, pero sin sustituir a la gobernación. Ambas son inseparables. Elegimos a nuestros representantes políticos para que resuelvan nuestros problemas. ¿Qué hacer con nuestros jóvenes, a los que no se ofrece un horizonte de seguridad y a quienes se explota con sueldos ínfimos y con una vergonzante precariedad laboral? ¿Qué con los parados crónicos, deshauciados del sistema productivo? ¿Cómo resolver el empobrecimiento progresivo de autonomías enteras, como la extremeña? ¿Cuándo va a abordarse de una vez la independencia del poder judicial? ¿Para cuándo una reforma de la educación desde una perspectiva de Estado? ¿Cuándo se corregirán los desequilibrios interterritoriales? ¿Qué hacer con la despoblación galopante de gran parte de nuestra geografía? ¿Terminarán por renovarse en Extremadura sus anticuadas infraestructuras ferroviarias? Éstas son algunas de las necesidades reales de los españoles y en su resolución, o no es, donde debe medirse la grandeza de un político.

Porque lo esencial de la política no es el poder en sí mismo -tras el que todos corren- , sino qué hacer después. Las intrigas y las promesas falsas deben dar paso a la política como conocimiento y como técnica, no como charlatanería. Descubrimos entonces que no todos dan la talla. «Todos los hombres se parecen por sus palabras; y son tan sólo sus hechos los que los hacen diferentes», decía Elisa a su amante Valerio en 'El ávaro', de Molière. Así pues, los políticos, que debían desvivirse por apaciguar la inestabilidad social, se convierten en agentes activos de la misma. Teresiano Rodríguez Núñez hace poco afirmaba en HOY que a los políticos «deberíamos juzgar no tanto por lo que dicen cuanto por lo que hacen». Y la directora de este periódico, Manuela Martín, aseguraba que «los españoles estamos a estas alturas hartos de mentiras». Ambos apuntaban a la carcoma que corroe nuestra democracia: el que nuestros políticos digan una cosa y hagan otra. Lo cual, además de envilecerles a ellos, produce el alejamiento ciudadano de la política.