850 universitarios se beneficiarán de las becas complementarias este curso

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura autorizó ayer la convocatoria de becas complementarias para estudios universitarios en este curso por un importe ... de un millón de euros, y de las que el Ejecutivo regional calcula que podrían beneficiarse una cifra similar a los 843 alumnos que disfrutaron de las mismas el pasado curso.

Las ayudas están destinadas a personas que cursen estudios de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquiera otra universidad pública española siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.

La resolución incluye dos modalidades que pueden ser compatibles entre ellas, según explicó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno autonómico ayer miércoles en Mérida el portavoz de la Junta, Juan Antonio González, quien defendió que la educación «es el mejor capital para el desarrollo de la región porque da el salto de calidad a un territorio y contribuye a la retención de talento», recoge Europa Press.

En este punto, destacó también los 2.520 millones de euros en becas aprobados recientemente por el Gobierno central de coalición, y de las que se podrán beneficiar más de 10.000 estudiantes en Extremadura.

Bienes Se ordena la publicación de las declaraciones anuales sobre situación financiera y patrimonial del presidente y consejeros, en aplicación de lo establecido en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura.

Sanidad Se autoriza al SES la adquisición de suministros sanitarios destinados al Servicio de Hemodinámica del Área de Salud de Badajoz, por un importe total de 1,3 millones.

Agricultura Se aprueba el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, con un presupuesto de cinco millones de euros.

En concreto, la Junta habilita una beca al rendimiento académico en la que la persona solicitante deberá haber obtenido una nota media de 8,00 puntos o superior en el curso, prueba de acceso o estudios previos (modalidad A); y otra beca ligada a la renta familiar de las personas solicitantes (modalidad B), en la que se establecen determinados umbrales de renta en función del número de miembros que componen la unidad familiar.

La cuantía de la beca de la modalidad A será de entre 250 y 400 euros, en función de la nota media acreditada por el estudiante (a partir de 8,00 puntos) y la de la modalidad B será de 500 euros.

Para poder optar a las becas será necesario estar matriculado, en el curso 2022/2023, en régimen presencial, en los estudios para la obtención de un título universitario oficial de Grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que se cursen estudios no impartidos en la UEx.

Además, acreditar la concesión de la cuantía fija ligada a la excelencia académica de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional en el curso 2022/2023, explica la Administración región en una nota de prensa. Cuando se cursen estudios en otra universidad fuera de la comunidad autónoma, el alumnado debe tener vecindad administrativa familiar en Extremadura.

u

u

u