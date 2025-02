UEx: La Universidad de Mayores aspira a tener 2.000 alumnos en la vuelta a la normalidad

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Miércoles, 14 de septiembre 2022, 07:28 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

Volver a la normalidad. Ese es el objetivo que se ha marcado este curso la Universidad de Mayores de Extremadura, una oferta formativa dirigida a los mayores de 55 años que busca recuperar a los alumnos que no han vuelto tras la pandemia. «Ha llegado el momento de perder el miedo a volver a clase», afirma Asunción Leitón, la pacense que preside la Asociación de Alumnos y Antiguos (Aumex). «El covid ha afectado, porque las clases se imparten en aulas cerradas, pero la situación ya está controlada y nuestro deseo es que otras personas disfruten de lo mismo que nosotros estamos disfrutando».

La campaña de difusión ya se ha puesto en marcha pero la Aumex ha decidido darle un impulso especial instalando una mesa informativa en el paseo de San Francisco de Badajoz. Lo hará este jueves 15 de septiembre entre las 10.30 y las 13.30 horas y su objetivo es atender a todos los mayores que sientan interés por esta iniciativa.

Asunción Leitón decidió inscribirse en la Universidad de Mayores cuando se jubiló. Nacida en Olivenza, afincada en Badajoz durante su juventud y residente en Inglaterra durante décadas, esta pacense tuvo claro que los 59 años eran una edad estupenda para seguir formándose.

Leitón ha sido profesora de Educación Especial y tiene un máster en desarrollo de la comunicación con personas con dificultades sensoriales, una formación que le permitió trabajar en la ONCE y en una organización británica que tiene objetivos parecidos. «He tenido una vida muy activa pero cuando me jubilé hace ocho años tenía claro mi deseo de ser útil a la sociedad civil para devolver a la sociedad todo lo que he recibido».

Eso hizo la animó en su primer curso en la Universidad de Mayores a ser delegada y con el paso de los años se haya convertido en la presidencia de Aumex, una asociación que organiza cada año concursos y salidas culturales dirigidos a los alumnos.

Leiton destaca la calidad de las clases, que son impartidas dos tardes a la semana (de 17.00 a 19.30 horas). «Abordan las humanidades y las ciencias, aprendemos Historia, Historia del Arte, nuevas tecnologías... Y cuando se terminan los cinco cursos hay una ceremonia de graduación».

En todo caso, deja claro que en la Universidad de Mayores no hay exámenes y que las clases se desarrollan por el sistema de lección magistral, en el que el profesor explica un tema. «Es importante lo que aprendemos y también las experiencias de vida que nos aportan los compañeros. Tan importante como el aprendizaje de conocimientos es la interacción social».

La Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos de la Universidad de Mayores de Extremadura nació en paralelo a esta universidad concebida hace más de 20 años para facilitar a los mayores de 55 años la posibilidad de seguir formándose.

La Universidad de Mayores fue un proyecto impulsado por Florentino Blázquez Entonado, catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación. Su idea se hizo realidad y hasta fechas muy recientes él ha sido el director.

Tras su jubilación la dirección ha sido asumida por José María Corrales, quien reconoce que a raíz de la pandemia se ha producido una reducción en el número de alumnos. «En un primer momento las clases fueron virtuales, con lo que eso implica, pero el curso pasado ya recuperamos la normalidad con algunas restricciones porque los propios mayores demandaban la presencialidad».

En el curso 2021/2022 hubo 1.736 inscritos, por debajo de los más de 2.000 alumnos que acostumbraba a tener la Universidad de Mayores de Extremadura. La sede con mayor número fue la de Badajoz (576), seguida de las de Cáceres (341), Mérida (169), Don Benito/Villanueva (151) y Plasencia (267). Menor es el alumnado en Zafra (127) y Almendralejo. El 70% de los alumnos eran mujeres y el 30% hombres, con una media de edad de 68 años.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre y las clases comenzarán el 10 y el 11 de octubre.

El coste de la matrícula es de 80 euros para los cursos de graduado (de 1º a 5º) y de 100 euros para los alumnos de postgrado. Existen becas para los alumnos que no superen unos determinados límites de ingresos.

Las inscripciones deben hacerse a través de la web de la Universidad de Extremadura y existe un email para solicitar información: mayoresweb@unex.es