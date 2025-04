La Universidad de Extremadura, entre las más baratas del país pero de las que más penaliza suspender

La Universidad de Extremadura figura entre las más baratas de España, aunque también es de las que más castiga económicamente los suspensos, según el ... último informe sobre tasas del Observatorio del Sistema Universitario (OSU). Esta investigación especifica que la comunidad está en el grupo de las que tiene los precios más bajos para las primeras matrículas en grados, pero es de las que más lo eleva para segundas y sucesivas.

En concreto, el estudio detalla que la primera matrícula en la UEx cuesta entre 593 y 1.064 euros, según la titulación. Esta horquilla es una de las más amplias del país, ya que la opción más cara vale casi el doble que la más barata. Este abanico tan grande también coloca a la región en el grupo de las cinco donde es posible cursar un grado pagando menos de mil euros. Solo Andalucía cobra lo mismo independientemente de lo que se estudie (757 euros).

Todos los precios de este informe se refieren a títulos oficiales impartidos en universidades públicas. El coste de las matrículas no lo fijan los centros, sino los gobiernos autonómicos, porque así está establecido por ley, explica el OSU, una plataforma de análisis e investigación que agrupa a miembros actuales y antiguos (profesorado, personal de administración y servicios y estudiantes) de las cuatro universidades públicas de Barcelona (Autónoma, Barcelona, Politécnica y Pompeu Fabra).

«Que estemos entre las regiones donde es más barato hacer una carrera es algo que ha ocurrido siempre, y tiene una explicación ideológica», asegura Juan José Maldonado, director general de políticas universitarias de la Junta de Extremadura. «El planteamiento –sigue– es que queremos que en esta región estudie en la universidad todo el que quiera hacerlo, por eso intentamos quedarnos siempre en la parte más baja de la horquilla que fija el Consejo General de Política Universitaria».

Este organismo nacional establece unos precios mínimos y máximos, y a partir de ellos, cada universidad elige sus tasas. Igual que Extremadura escoge las más bajas, Madrid o Cataluña tienen un precio mínimo superior a mil euros. A la hora de explicar por qué sus titulaciones cuestan más o menos, las universidades suelen referirse al grado de experimentalidad.

Lo que cuesta impartir un título

«Este concepto –aclara Maldonado– alude a lo que cuesta impartir esa titulación, y esto incluye desde los salarios del personal docente hasta el material necesario para las prácticas» «Por poner un ejemplo –amplía el director general–: no son lo mismo las prácticas en Veterinaria, donde se necesitan animales, instalaciones para ellos y equipos de tecnología avanzada, que en una filología, y tampoco se necesitan las mismas herramientas en Medicina o Enfermería que en Educación Infantil».

En base a este planteamiento, Extremadura divide su catálogo de titulaciones en cinco grupos de experimentalidad. En el primero están Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Podología, Terapia Ocupacional y Veterinaria, y el crédito en primera matrícula para este curso vale 17,74 euros. Quien suspenda y tenga que hacer segunda matrícula pagará 37,02 euros. En la tercera, el coste alcanza los 80,21 euros, y en al cuarta y sucesivas, 111,06, según la tabla de precios públicos que se puede consultar en el Diario Oficial de Extremadura.

Estas tasas van bajando en los siguientes grados de experimentalidad. El dos agrupa a las ingenierías y otras opciones técnicas, y el crédito vale 16,13 en primera matrícula, 33,66 en segunda, 72,93 en tercera y 100,99 en cuarta y siguientes. En el grado tres están Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Estadística, Física, Matemáticas y Químicas, y los precios de primera matrícula y siguientes son 15,04 euros, 31,38; 68 y 94,16, respectivamente.

En el grado cuatro están principalmente las carreras de Ciencias Sociales y del ámbito de la economía y la administración, más algunas de Letras. Las tasas parten de los 11,82 euros y siguen con 24,67 en segunda matrícula; 53,44 euros en tercera y 74 en cuarta y siguientes.

Por último, el grado de experimentalidad cinco incluye las filologías y estudios relacionados con las artes y el patrimonio. Se pagan 9,88 en primera, 20,62 en segunda, 44,67 en tercera y 61,86 en cuarta y sucesivas. Hay que tener en cuenta que el estudiante está obligado a matricularse cada curso en un mínimo de sesenta créditos. Por eso la titulación más barata vale 592,80 euros (9,88 multiplicado por 60) y la más cara 1.064,40 (17,74 por 60).

«Todas las comunidades aplican coeficientes multiplicadores del precio de las segundas y posteriores matrículas, pero lo hacen de forma muy desigual», sitúa el Observatorio en su informe. «Este castigo económico a la repetición de asignaturas –continúa–, que es totalmente atípico en el conjunto del Espacio Europeo de Enseñanza Superior, configura un panorama poco o nada consistente, en el que el estudiantado con pocos recursos puede verse atrapado en situaciones económicamente complicadas según el nivel de estudios y la comunidad autónoma, y resulta un condicionante disuasorio a la hora de elegir los estudios a cursar».

El director general de Políticas Universitarias asegura que el hecho de que Extremadura penalice los suspensos más que la mayoría de regiones no obedece a la directriz de castigar a quien no aprueba. La explicación, asegura, tiene que ver «con el real decreto ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, lo que se conoció también como 'el tasazo Wert' (por Ignacio Wert, ministro del último gobierno del PP)». «Estamos en el mínimo de las horquillas fijadas en ese real decreto, pero es que los mínimos fijados ahí son altos», argumenta Juan José Maldonado, que no obstante, añade que «la rebaja de precios en segundas y sucesivas matrículas es un asunto pendiente de desarrollar».

En esta radiografía a las tasas, el responsable de la Junta en materia de política universitaria aporta un dato. «La segunda solo la hacen el 26% de los alumnos, y la tercera y sucesivas tienen un peso residual en el conjunto de nuestra universidad».

Juan José Maldonado recuerda también que Extremadura ha cumplido el pacto estatal alcanzado al inicio de la pandemia, que ordenaba a todas las universidades públicas bajar sus tasas hasta que fuera idénticas a las que tenían en el curso 2011/12. La medida consensuada buscó reducir el impacto de la crisis económica asociada a la covid.

La mayor horquilla en másteres no habilitantes

En el capítulo de los másteres, el Observatorio del Sistema Universitario sitúa a la región como «la de mayor diferencia de precio en los no habilitantes, ya que el más caro llega a costar un 80% más que el más barato». En estos, la horquilla de la primera matrícula va de 1.375 a 2.468 euros.

En otro escenario se sitúan los másteres habilitantes, que son los requeridos para ejercer algunas profesiones, como la de profesor de ESO, Bachillerato o FP, arquitecto o algunas ingenierías. Y los vinculados, que no habilitan por sí solos pero se pueden requerir para determinadas profesiones, como la abogacía o la procuraduría de tribunales. La primera matrícula cuesta en la UEx entre 800 y 1.175 euros, precios en la media de las universidad públicas españolas.