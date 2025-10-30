La Unión Europea plantea que el viaje en tren de Madrid a Lisboa dure tres horas en 2034

La Unión Europea plantea que el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Lisboa se reduzca a tres horas en el año 2034, con ... lo que se trataría de parámetros de alta velocidad. Asimismo, fija que para 2030 dure unas cinco horas.

La Comisión Europea ha adoptado una decisión de ejecución en la que se establecen los principales hitos y plazos para completar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Lisboa.

La representación en España de la Comisión Europea señala que «este proyecto emblemático de infraestructura transfronteriza mejorará significativamente la conectividad en la Unión Europea».

Esta decisión, que se ha firmado con el apoyo unánime de los Estados miembros, «promueve la plena integración de Portugal y España en la red ferroviaria europea de alta velocidad», según indica la Comisión. «De aquí a 2030, los pasajeros podrán viajar entre las dos capitales en unas cinco horas, y de aquí a 2034, en tan solo tres horas», añade.

El comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, señalado que recorrer algo más de 600 kilómetros de Lisboa a Madrid en tan solo tres horas «es un ejemplo notable de las conexiones ferroviarias de alta velocidad que pretendemos lograr en toda Europa. Estas conexiones hacen de los viajes en tren una alternativa verdaderamente atractiva y sostenible para desplazarse entre ciudades».

La Comisión Europea destaca su apoyo a la creación de esta conexión ferroviaria. En Portugal, la nueva línea de alta velocidad Évora-Elvas recibió 235 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa. Y en España, a través de diferentes fondos de inversión (como el Feder y los fondos de recuperación) desde 2014 se han destinado alrededor de 750 millones euros para la línea de alta velocidad que conecta Extremadura con Madrid.

«La decisión de hoy forma parte de un esfuerzo más amplio por acelerar la ejecución de proyectos transfronterizos en el marco del Reglamento revisado sobre la red transeuropea de transporte, y refuerza el compromiso de la UE con un transporte sostenible, seguro y sin interrupciones», añade.

Retraso en las obras

Ese reglamento establece que los países velarán por que antes del 31 de diciembre de 2030 se complete la red básica europea, de la que forma parte el corredor Madrid-Lisboa, con prestaciones similares a la alta velocidad en lo referente a sistemas de control del tráfico (ERTMS) y electrificación.

Sin embargo, el retraso en las obras tanto en el lado portugués (al margen de la nueva línea Évora-Elvas apenas se ha avanzado en la adecuación del tendido actual de Évora a Lisboa) como en el español (ni siquiera hay proyecto definido entre Talayuela y Madrid, aunque se electrificará la vía convencional) hace que sea imposible cumplir con el plazo reseñado en 2030.

Por ese motivo, la Comisión Europea fija como objetivo que ese año los trenes puedan unir Lisboa y Madrid en unas cinco horas. Actualmente ese recorrido ni siquiera es posible, ya que es necesario hacer dos transbordos., y el tiempo efectivo de viaje es un mínimo de ocho de horas, a lo que habría que sumar el tiempo de espera en la capital pacense y en Entroncamiento, donde hay que cambiar de trenes. De hecho, hay servicios que aún superan las cinco horas solo entre Madrid y Badajoz, por lo que se trata de un objetivo bastante ambicioso que implicaría, al menos, poner en servicio los tramos entre Talayuela y Plasencia e incorporar nuevas mejoras en Portugal.

Pero resulta aún más ambicioso fijar que en 2034 la conexión entre las dos capitales ibéricas pueda tardar unas tres horas. Eso supondría, incluso sin paradas intermedias, contar con unas prestaciones similares a las de la alta velocidad, para lo que sería necesario completar los tramos en Castilla-La Mancha y avanzar considerablemente en Portugal.

La decisión de ejecución viene a reconocer que no se pueden cumplir los tiempos previstos en el reglamento europeo y que por tanto no habrá conexión de alta velocidad en 2030, como ya había confirmado Portugal, que apuntaba a adecuar su trazado en 2034. Pero también evidencia el compromiso de los dos países con los nuevos plazos, para lo que deberán acometer inversiones millonarias en los próximos años.