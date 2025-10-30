HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Tren Alvia circulando por la nueva línea de alta velocidad en el entorno de Mérida. HOY

La Unión Europea plantea que el viaje en tren de Madrid a Lisboa dure tres horas en 2034

La decisión de ejecución pactada con España y Portugal establece que en 2030 el viaje debe tardar unas cinco horas

Juan Soriano

Juan Soriano

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:55

La Unión Europea plantea que el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Lisboa se reduzca a tres horas en el año 2034, con ... lo que se trataría de parámetros de alta velocidad. Asimismo, fija que para 2030 dure unas cinco horas.

