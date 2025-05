La Unión alerta de la pérdida de más de 100 millones en el campo por exceso de burocracia

La Unión Extremadura ha alertado este viernes de que el sector agrario extremeño puede perder más de 100 millones de euros «en ecorregímenes por exceso ... de burocracia e inconcreciones de la Consejería de Agricultura», según critican en un comunicado de prensa. En el mismo, explican que el 1 de marzo se debería haber podido empezar a confeccionar las solicitudes de ayudas de la PAC, con un plazo de tres meses, proceso que no se ha iniciado porque, según denuncian, no está completamente operativa la aplicación informática.

«Hasta la fecha no se ha podido registrar ni una sola solicitud única perfectamente complementada porque cada semana nos comunican modificaciones en el programa informático con nuevos requisitos y que por lo tanto todo lo registrado anteriormente se tiene que volver a revisar y modificar», denuncian.

Señalan que los agricultores y ganaderos extremeños se juegan en esta convocatoria más de 500 millones de euros que, en estos momentos, «están amenazados por el exceso de burocracia, requisitos absurdos y una gestión incompetente de la Consejería de Agricultura».

«Además de ser un lío burocrático, -añaden- la falta de concreción de los requisitos para acceder a los ecorregímenes va a ocasionar, si no se remedia esta negligencia, que en Extremadura el sector agrario pueda perder más de 100 millones de euros por no ser solicitados o no cumplir unos requisitos que al día de hoy no están nada claros»

Además, subrayan que aparte de estas pérdidas, «más de 5.000 hectáreas de leguminosas que se han sembrado por exigencia de las »normas absurdas de la PAC, se van a destruir por haberse sembrado en tierras no aptas para este cultivo, pero exigidas por la normativa, por lo que en vez de suministrar al mercado proteínas vegetales lo que se ha conseguido es gastar más de 400.000 kilos de estas semillas y encarer aún más el pienso de alimentación animal«.

Por estas razones, la Unión «exige» a la Consejera de Agricultura que se clariquen las normas para acceder a las ayudas, que la aplicación informática para cumplimentar las solicitudes esté ya operativa y que se modifiquen las normas de cultivo.