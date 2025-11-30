Unidas por Extremadura se presenta como una candidatura «ganadora» y capaz de «parar a las derechas»

R. H. Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:12 Comenta Compartir

Unidas por Extremadura se ha presentado como una candidatura «ganadora» y capaz de «parar a las derechas» en las elecciones al parlamento extremeño del próximo 21 de diciembre.

La candidata de la formación a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Irene de Miguel, ha realizado estas declaraciones durante la presentación este domingo en Mérida de las listas bajo el lema 'La fuerza de Extremadura'.

De la candidatura, ha dicho que está integrada por gente «comprometida», «valiente» y con una «tremenda vocación de servicio público», por militantes y también por independientes, a quienes «les mueve y les conmueve Extremadura, que tienen un profundo amor por su tierra y que saben que esta es una oportunidad de oro para plantear que hay otra Extremadura mucho mejor».

Junto a De Miguel también han tomado la palabra la número tres por Badajoz Nerea Fernández y los números uno y tres por Cáceres José Antonio González Frutos y Juan Alessandro Schirinzi, respectivamente.

Durante su intervención, De Miguel se ha mostrado segura de que la candidata 'popular', María Guardiola, se va a quedar «muy lejos» de conseguir la mayoría absoluta que le permita gobernar en solitario, por lo que entiende que si tras el adelanto electoral la situación queda «igual o peor» ésta «tiene que dimitir» el 22 de diciembre.

Respecto al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, ha dicho que es como el personaje principal de 'El rey desnudo', además de considerar que no puede plantear «ni un proyecto limpio, ni un proyecto honesto, ni un proyecto comprometido» con Extremadura.

«Ha demostrado que antepone sus intereses personales al interés de Extremadura. No puede plantear un proyecto ilusionante para la izquierda extremeña», ha dicho.

Mensaje a los votantes

Por ello, ha lanzado un mensaje a votantes tradicionalmente socialistas que están desilusionados y que se plantean «no ir a votar» el 21 de diciembre, a quienes ha dicho que en Unidas por Extremadura pueden encontrar una «alternativa sólida» y que mira por los intereses de Extremadura y de sus ciudadanos.

«No somos la flor de un día, somos un espacio que lleva siete años labrando trabajo en esta tierra, labrando ideas, labrando esfuerzo y demostrando que somos los únicos capaces de hacerle frente a la derecha y a la extrema derecha y tenemos toda la fuerza», ha dicho.

Acuerdos

De Miguel se ha referido a que Guardiola y el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque mantienen una pelea «pimpinelesca» se entienden «bastante bien», ya que el ADN «lo comparten». Así, ha recordado que «lo poco que ha sacado adelante» la 'popular' en los dos últimos años «ha sido porque se ha puesto muy fácilmente de acuerdo con Vox».

Para De Miguel, únicas medallas que se puede poner Guardiola por su gestión ha sido la «injusticia fiscal», la «alfombra roja» que ha puesto a la universidad privada y «volver a echar tierra» sobre las cunetas y sobre las fosas comunes de la región.

De la misma manera, ha criticado que la presidenta extremeña y líder del PP a la reelección sea una «franquicia del ayusismo». «Por desgracia, Extremadura es una filial del Partido Popular de Madrid en todas sus vertientes, en todas, con lo cual que no nos engañe esta pelea ahora de Pimpinela», ha considerado, además de añadir que, aunque el tablero esté en Extremadura, quienes mueven las fichas están sentados en Madrid, en referencia a Abascal y Núñez Feijóo.

«Han decidido que Extremadura es su experimento, su proyecto piloto, pues les vamos a decir desde aquí muy fuerte que les va a salir muy rana, porque nos vamos a dejar la piel para que el 21 de diciembre echemos a la derecha de Extremadura», ha aseverado.

También ha dicho que Vox da «mucha pena» porque directamente sus candidatos no salen en los carteles, momento en el que ha abogado por mandar a dicha formación al «estercolero de la historia».

Otros miembros de la candidatura

La número tres por Badajoz Nerea Fernández ha aludido a la memoria, que es el «martillo», ha dicho, con el que los pueblos hacen su historia y ha considerado que no se puede permitir el olvido al que el PP y Vox han sometido a las víctimas y represaliados de la Guerra Civil y la dictadura.

Así, ha apostado por seguir defendiendo Extremadura «con un pie en las instituciones y 1.000 fuera», además de narrar su historia como joven que se vio obligada a abandonar su tierra.

De igual manera, el número uno por Cáceres José Antonio González Frutos se ha mostrado seguro de que Unidas por Extremadura va a dar un «susto» a Guardiola en las elecciones de diciembre, porque los ciudadanos están reconociendo el «trabajo» y la «coherencia» de su formación.

También ha valorado que la agenda de Unidas sea «exclusivamente extremeña» y que hable de los «dolores» que sufre la región, además de defender que los servicios públicos se alimentan de los impuestos que aportan los ciudadanos.

Finalmente, el número tres de la candidatura por Cáceres Juan Alessandro Schirinzi ha defendido el municipalismo y ha dicho que no se puede romantizar el mundo rural con un «vídeo en Instagram».

Así, ha indicado que también en las zonas rurales se da el problema de la vivienda y ha apostado por la rehabilitación de viviendas vacías en estas zonas y por fomentar el alquiler social.