Belén Rodríguez, Irene de Miguel y Nerea Fernández en la presentación de la candidatura. J. M. ROMERO

Unidas por Extremadura aspira a recibir el voto de los descontentos del PSOE

Podemos renueva su coalición con IU y Alianza Verde con Irene de Miguel a la cabeza de la candidatura

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:58

«Las sensaciones no pueden ser mejores». Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta en las elecciones del ... 21 de diciembre, afirma que se aprecia el descontento entre los votantes socialistas y que son muchos los que quieren dar su voto a la coalición de izquierdas. «No les vamos a defraudar».

