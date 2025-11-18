Unidas por Extremadura aspira a recibir el voto de los descontentos del PSOE

«Las sensaciones no pueden ser mejores». Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta en las elecciones del ... 21 de diciembre, afirma que se aprecia el descontento entre los votantes socialistas y que son muchos los que quieren dar su voto a la coalición de izquierdas. «No les vamos a defraudar».

Asimismo, ha afirmado que la coalición «tiene hueco, va a crecer y lo va a hacer de manera apabullante». Por ese motivo, ha pedido a los votantes de izquierda que no caigan en la desesperanza y acudan en masa a votar.

Irene de Miguel encabeza de nuevo la candidatura de la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que este martes ha presentado sus listas para los comicios del 21 de diciembre. El objetivo es mejorar la cifra de 2023, con cerca de 37.000 votos que concedieron cuatro diputados en el Parlamento regional.

La portavoz parlamentaria y líder de Podemos en la región encabeza la lista por Badajoz, mientras que su compañero de partido José Antonio González, también diputado autonómico, lidera la candidatura en Cáceres.

Los puestos 2 y 3 en cada circunscripción son para IU, que ha situado a David Araújo y Nerea Fernández en la provincia pacense y Alba Soto y Juan Schirinzi en la cacereña. Y los puestos 4 y 5 son de nuevo para Podemos, con Juan Francisco Llera y Clara Sayabera en Badajoz y Carmen Ibáñez y Gonzalo Torre en Cáceres. De esta forma, se cumple con la composición de listas cremallera (con alternancia de representantes de ambos sexos), tal como exige la Ley electoral tras la reforma del pasado año.

Irene de Miguel ha destacado que la comunidad cuenta con un proyecto común de confluencia de partidos de izquierda que lleva siete años siendo un referente a nivel estatal. «En Extremadura hay algo que no se ha hecho en otras regiones», ha destacado, lo que a su juicio obedece a la lealtad y generosidad de todas las partes.

La líder de la candidatura ha explicado que la coalición se presenta con el objetivo de afrontar los problemas que tiene Extremadura y poner fin a las «políticas reaccionarias» de supresión de derechos y justicia social, para que la región pueda crecer pero de manera igualitaria.

Para ello, promoverá una campaña pegada al territorio, alejada de los problemas de la política nacional, al contrario de lo que a su juicio ofrecen los grandes partidos. También ha criticado las palabras del presidente de Vox, quien este lunes afirmó en Mérida que harán «pasar por el aro» al PP tras los comicios del 21 de diciembre o bien que habrá que repetir las elecciones. «El voto a la derecha y a la extrema derecha nos lleva a un punto de no retorno», ha asegurado.

Irene de Miguel ha destacado el papel que ha jugado en la coalición Joaquín Macías, excoordinador de IU en Extremadura y diputado autonómico, quien no repite por la limitación de mandatos que tiene implantada su partido. «Ha sido una persona clave».

Renovación en IU

Su lugar al frente de Izquierda Unida lo ocupa la nueva coordinadora regional desde el pasado mes de mayo, Nerea Fernández, quien también cuenta con experiencia en el Parlamento regional. Según ha destacado, la formación ha ratificado el acuerdo de coalición con un 82% y la candidatura con un 89%, lo que evidencia un apoyo elevado.

De cara a los próximos comicios, su intención es «que no sigamos siendo la colonia de los ricos» y que Extremadura pueda avanzar de la mano de la justicia social.