Unidas por Extremadura se compromete a terminar con la precariedad laboral en la Junta

Redacción BADAJOZ. Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha comprometido a acabar con la «precarización» en la administración pública, donde hay colectivos que cobran «menos del SMI» como las ATE-Cuidadoras.

Un colectivo que este jueves ha vuelto a concentrarse en Mérida, movilización a la que ha asistido De Miguel, donde ha subrayado que «la quinta presidenta mejor pagada de todo el país hoy ha tenido dos manifestaciones de colectivos de la administración pública cuyas condiciones laborales son insoportable».

La candidata ha añadido que su formación se compromete a «acabar con la precarización en la administración pública». «Vamos a empezar con las que más lo están sufriendo, que son las que se están echando a sus espaldas la inclusión educativa cobrando una miseria», ha dicho.