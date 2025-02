La Unidad de Corta Estancia de Navalmoral cerrará este verano, denuncia el Sindicato de Técnicos de Enfermería

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 23 de junio 2022, 07:31 Comenta Compartir

La Unidad de Corta Estancia (UCE) del área de salud de Navalmoral de La Mata estará cerrada en julio, agosto y septiembre, asegura el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), que anticipa que «los pacientes serán atendidos en el resto de servicios».

«Desde la mesa de un despacho –explica el SAE– resulta fácil hacer ya un ‘reparto’ de pacientes, pero en diferentes unidades y servicios, la situación va a ser muy complicada, ya que, por citar solo un ejemplo, las treinta camas de Medicina Interna están todas ocupadas, diez de ellas con pacientes covid».

Esta situación «se repite en gran parte de las unidades donde por otro lado, también son deficitarias las plantillas de Técnicos en Cuidados de Enfermería», continúa el sindicato. «En este sentido –añade–, el SAE ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de aumentar las plantillas en las unidades que ahora, con el aumento de los pacientes procedentes de la Unidad de Corta Estancia, estarán saturadas».

«Falta presupuesto»

El colectivo denunciante explica que «según la dirección de Enfermería, el problema radica en la falta de presupuesto en el SES para la contratación de personal de refuerzo en la categoría de Técnicos en Cuidados de Enfermería». «Parece ser –concluye– que a los gestores les cuesta entender que la calidad asistencial pasa por optimizar los recursos humanos, y que si al cierre de las unidades se suma la falta de personal, parece imposible ofrecer la debida calidad asistencial».

Sobre la posibilidad de que puedan cancelarse o modificarse servicios del SES este verano -en términos generales, no específicamente la UCE de Navalmoral-, al no cubrirse todas las vacaciones de verano, la Dirección General de Asistencia Sanitaria afirma que "la previsión es mantener todos los servicios operativos, como todos los años". "Las vacaciones de los profesionales se distribuirán siguiendo el criterio de que no afecten a más de un tercio del personal de cada servicio de manera simultánea", añade la Dirección General.

El SES afirma que aún no ha cerrado el número total de contrataciones que hará este verano para sustituir al personal de vacaciones

La misma fuente oficial anticipa también que "como es habitual, aprovechando la disminución de la actividad quirúrgica y de la demanda asistencial, durante el verano, en algunos hospitales se realizarán trabajos de mantenimiento que obligarán a distribuir las camas de las plantas afectadas por esos trabajos en el resto de plantas".

"Aún no disponemos de la planificación concreta de cada una de las áreas de salud, y tampoco está cerrado por el momento el número total de contrataciones que se van a realizar para sustitución de personal en vacaciones", concluye el Servicio Extremeño de Salud.