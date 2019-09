Unidad de acción contra el terrorismo en un acto en la Asamblea Imagen del acto celebrado ayer en la Asamblea. :: brígido «Es importante que sigamos insistiendo, honrando la memoria de las víctimas», aseguró el presidente de la Junta EUROPA PRESS Sábado, 7 septiembre 2019, 08:44

La Asamblea de Extremadura acogió ayer por segundo año consecutivo un acto institucional de homenaje a las víctimas del terrorismo al que han asistido representantes de todas las fuerzas políticas, asociaciones de víctimas, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y representantes de la sociedad civil de la comunidad autónoma.

El acto, que concluyó con un intenso minuto de silencio en recuerdo a las víctimas, contó con la participación del presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, la presidenta del Parlamento autonómico, Blanca Martín, así como del director del Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Junto a representantes de Ciudadanos, Unidas por Extremadura y también de Vox, que no tiene representación parlamentaria, también estuvieron presentes los expresidentes de la Junta Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago, actual presidente del PP regional. Y es que cabe destacar que este año el homenaje ha logrado reunir a todos los partidos de la Cámara regional, ya que en la pasada edición el PP decidió no participar al considerar que se trataba de un acto partidista y que obviaba a una parte de las víctimas. Memoria, dolor, justicia e historia fueron algunas de las palabras más repetidas en las intervenciones. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, destacó la capacidad de las víctimas para aguantar la soledad, el silencio e incluso el olvido durante demasiado tiempo. Asimismo, subrayó la necesidad de seguir insistiendo en mantener viva la memoria de las víctimas y evitar que haya una parte de la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, aquellos que han nacido tras la derrota de ETA, que «pueda pensar que esto no existió». «Es importante que sigamos insistiendo, honrando la memoria de las víctimas, su historia, presente y futuro», señaló.