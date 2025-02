«Lo único seguro al nacer es que moriremos, pero la sociedad vive de espaldas a la muerte»

El duelo conforma una parte de la vida muy dura por la que tenemos que pasar todas las personas. Cuando fallece un ser querido, por una ruptura, o incluso la pérdida del que consideras el trabajo de tu vida. Cada individuo lleva su ritmo ... y su orden pero debe aceptar sus sentimientos y pasar por este proceso. Por el contrario, la resistencia lleva a bloqueos emocionales, irritación, problemas físicos... Lo que hará aún más difícil superar este camino.

Elena Avilés, psicóloga general sanitaria especializada en psicooncología y cuidados paliativos, y en duelo y espiritualidad entre otros, explica las cinco fases por las que se deberá pasar. Describe que no tienen por qué darse en orden ni durar un tiempo determinado, aunque todas las emociones terminan desapareciendo o cambiando.

–Todos alguna vez hemos pasado o conocemos a alguien que haya pasado por una etapa de duelo. ¿Cree qué hay ciertos prototipos de persona a la hora de afrontar la muerte de un ser querido?

–Cada persona es un mundo. Supuestamente hay unas fases por las que deberíamos pasar todos, pero no tienen por qué ir en orden, sino que pueden saltarse o mezclarse. La primera es la negación o estado de 'shock', y ocurre cuando no te puedes creer lo que ha pasado. La segunda es la rabia y la ira, la tercera es la tristeza o depresión, la cuarta es la etapa de aceptación y la quinta la de aprendizaje.

Hay gente que antes de morir, incluso cuando estamos ante una enfermedad larga de un ser querido, entra antes en negación y no acepta la situación, o en la fase de ira y rabia. Esto se conoce como un duelo anticipado. Además, una persona puede estar el mismo día en negación un rato, luego irse a tristeza y llorar, y luego volver al patrón de ira y rabia. Las últimas fases sí son más estables, pero cada persona lleva su orden y su ritmo.

Lo que está claro es que tenemos que pasar por el duelo cuando fallece alguien, sí o sí, por más que te resistas. La resistencia lleva a bloqueos emocionales, no eres capaz de llorar, expresar emociones, lo pasas súper mal y estás súper irritable porque no quieres afrontarlo. Se manifiesta en forma de pesadillas, de forma psicosomática, problemas de estómago…

–La primera fase, la de 'shock' o negación...

–Cuando fallece la persona, normalmente si es alguien muy querido, vas a entrar en esta etapa. Pensamientos comunes son: «No me creo que esto esté pasando», «por qué me ha tocado a mí», «era muy joven», «no es justo» y «la vida no merece la pena».

No hay un tiempo determinado para estar en una fase, aunque esta es la que debería durar menos porque al final sufrimos el choque con la realidad de que no los estás viendo día a día. Aun así, es cierto que hay gente que puede estar muchísimo tiempo así, dependiendo de cada uno. Además, el duelo no se da solo por fallecimiento, tenemos por diagnóstico de una enfermedad crónica, ruptura de una pareja, cambio de ciudad, cambio de trabajo... Se produce ante muchas otras circunstancias.

–Luego viene la rabia y la ira

–Yo creo que por ahí pasa absolutamente todo el mundo. O sea, te enfadas hasta contigo mismo cuando te ves en el espejo. Sufres de irritabilidad, todo te molesta, cambios de opinión constantes y no estás a gusto en ningún sitio.

Terminas buscando válvulas de escape con las que soltar toda la rabia y toda la ira que te provoca el no aceptar todavía, porque no estamos en esa fase, cómo te sientes y que esa persona que tú querías ya no está. Esta fase sí que normalmente requiere tratamiento, tanto psicológico como en ocasiones farmacológico, porque es muy dura y a lo largo del tiempo se lleva un periodo importante.

Más alejada de esa o concomitante encontramos la depresión o tristeza. Empieza el llanto, o simplemente 'no tengo ganas de nada', 'como más o menos de la cuenta', 'duermo todo el día' o 'tengo noches de insomnio, pesadillas y no me apetece hacer ningún tipo de actividad con nadie'. También pasa al contrario, gente que se encuentra con la tristeza y dice 'yo esto no lo quiero y empieza a hacer actividades como si no hubiera un mañana'. Aquí tenemos otro problema, empezamos a darle la espalda a la muerte porque no quiero vivir esa tristeza, pero tarde o temprano se va a manifestar. Esta etapa dura entre uno y dos años si es un duelo normal. Si hablamos de un duelo patológico, eso avanzaría en el tiempo y se cronificaría a lo largo de los años.

–La tercera fase es la aceptación.

–En ella te vas dando cuenta a nivel emocional de lo que ha pasado. Voy aceptando que esa persona no está en mi día a día y que tengo que continuar. Al final las dos caras de la moneda son la vida y la muerte, lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir pero vivimos en una sociedad totalmente de espaldas a la muerte. Cuando entramos en esta fase todo el dolor se reduce, el sufrimiento desaparece y es más fácil llevarlo todo.

–Por último, está el aprendizaje...

–Hay gente que pasará por la fase del duelo de una manera más rápida, a lo mejor con un tío cercano o con un primo, pero cuando hablamos de pilares fundamentales, como los padres, el duelo es muchísimo más lento.

Entonces el aprendizaje es qué te ha enseñado a ti eso. Quizás te ha hecho ser más resiliente o mucho más fuerte, te ha enseñado a cómo enfrentarte a la pérdida sin hundirte, o que para solventar problemas difíciles tienes que pedir ayuda y no esconderte. Al final son aprendizajes que te van a servir para el resto de tu vida, pero no es fácil llegar hasta esa etapa. Tampoco es fácil que alguien al principio te diga que todo pasa por algo, ya lo entenderás con el tiempo, se tenía que ir... Eso no ayuda absolutamente para nada.

–¿Qué consejos le daría a alguien que está pasando por el duelo ahora mismo?

–Aconsejo que se permitan el dolor. Mucha gente piensa que pueden con todo y no necesitan ayuda. Necesitas ayuda, sino profesional, familiar seguro, de amigos, de pareja… Si tienes hijos, normaliza el hecho de llorar, no te escondas porque el niño se va a dar cuenta y lo que está aprendiendo es que si papá se esconde yo tampoco puedo llorar porque se va a poner triste. Entonces, al final estamos no normalizando el proceso.

Acéptalo, no te resistas a lo que ha pasado. Vale que puede ser un drama, lo vas a pasar mal, eso está claro, pero tú decides si pasarlo en soledad o pasarlo con ayuda, ya sea familiar, profesional o de cualquier tipo, pero necesitas ayuda. No te refugies en el trabajo, no hagas 10.000 millones de actividades para no tocar y no estar en contacto con lo que te ha pasado. Vívelo, siente las emociones aunque duela porque las emociones van a aparecer tarde o temprano y lo único que vamos a hacer si no lo estás viviendo es desarrollar un duelo complicado.