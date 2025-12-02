Un año para cambiar vidas: los 12 retos solidarios del deportista extremeño Sergio Martín El cacereño se enfrentará a doce retos durante los doce meses de 2026, y todos por una buena causa

Doce retos por cumplir. Doce meses por delante. El cacereño Sergio Martín se enfrenta a su proyecto más grande e ilusionante este 2026: se someterá a doce retos durante los 12 meses del año, y todos por una buena causa. A Sergio, el deporte le cambió la vida y ahora está dispuesto a ayudar a cambiársela a los demás. «De eso va esto, de hacerte ver que si quieres, puedes conseguir lo que te propongas», confiesa Sergio.

Durante el próximo año y desde el mes de enero, Sergio se sumergirá en su proyecto '12.12', en el que estará dando la vuelta al mundo.

12 meses, 12 retos y 12 deportes que lo pondrán al límite. Será un año entero compitiendo y demostrando que la disciplina lo es todo. «Lo enseñaré todo, tanto la parte buena como la mala cuando la cabeza te dice que no», asegura.

Un proyecto que arranca «de nuevo» en enero

Decidió poner en marcha sus propios retos el pasado mes de septiembre: aprender taekwondo, conseguir una nueva marca en la maratón, clasificarse para el mundial de Hyrox... pero lo que parecía una aventura personal comenzó a llegar al mundo, y a las marcas. De ahí nace la nueva propuesta: un 2026 con muchos retos por delante, y es que además de sus doce retos «oficiales», Sergio suma todo aquello para lo que tiene hueco: «En diciembre, por ejemplo, estaremos en la Ciudad Deportiva de Cáceres corriendo 12 horas por Héctor, un niño con una enfermedad rara», cuenta a HOY.

El calendario de desafíos de Sergio Martín será tan variado como exigente. Enero abrirá con un trail de 48 kilómetros y el objetivo de bajar de la hora y media en una media maratón, seguido en febrero por un duro reto en la nieve y su participación en Hyrox Bilbao. En marzo llegará la escalada deportiva y el Europeo de ATHX, antes de un abril que combinará la Ibiza MTB y Hyrox Málaga. Mayo estará marcado por la mítica Transvulcania y Hyrox Lisboa, mientras que en junio regresará al circuito internacional.

El verano traerá un triatlón en julio y kitesurf en agosto, antes de afrontar la prestigiosa Maratón de Berlín en septiembre. En octubre organizará un training camp en Dubái, con apoyo de Hyrox, y noviembre lo llevará al Mundial ATHX. El cierre del año, en diciembre, será épico: una escalada de montaña de varios días hasta hacer cumbre.

A medida que Sergio vaya superando cada uno de los retos, distintos organismos y entidades colaboradoras irán destinando aportaciones económicas a diversas asociaciones, reforzando así el carácter solidario que vertebra todo el proyecto.

El exatleta élite de CrossFit y actual número 38 de España, se prepara para un año lleno de desafíos deportivos y solidaridad. Tras retirarse temporalmente del CrossFit por lesiones, Martín ha encontrado una nueva pasión: a partir de enero, emprenderá un ambicioso proyecto de doce meses que combinará deporte extremo y labor social.

Un año de superación, aventuras y compromiso que promete captar la atención de deportistas y aficionados a las buenas causas.

