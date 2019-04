Al último sello Sin pretender recuperar ni redimir nada, quiero poner delante del espejo su supervivencia ante los avatares del progreso que el tiempo no ha logrado borrar JUAN ANTONIO BERNÁLDEZ FLORES JUBILADO EMIGRANTE EN CATALUÑA Martes, 2 abril 2019, 11:05

Desde Barcelona y con el recuerdo reciente de la feria Mobile World Congress, España ha sido capital mundial del móvil. Mirando a nuestro alrededor, cierto es en el vivir diario que los móviles copan el espacio de forma apabullante; pero no está en mi intención escribir sobre tal evento y su protagonista, el móvil. Sino que levanto mi voz por el sello, para agradecerle los servicios prestados. Y este comentario que con cariño escribo quiero proclamarme filatélico de su personalidad intrínseca para así poder cantar a su valía por encima de su sencillez, que es mucha.

En estos momentos tengo ante mí un sobre vacío. En el rincón superior derecho muestra un sello descolorido, origen de este comentario. Es un paisaje. Mi protagonista también está ligado a difundir y propagar noticias y a conducir mensajes. ¿Qué llevaría este sobre? Desde estas páginas del diario Hoy, sin pretender recuperar ni redimir nada, quiero poner delante del espejo su supervivencia ante los avatares del progreso que el tiempo no ha logrado borrar.

Sí, sello, para ti, con todo reconocimiento mis mejores deseos. Tú, siempre fuiste guardián de la correspondencia. Portador de noticias llenas de matices. Caja fuerte de innumerables secretos. Abanderado porteador de alegrías unas veces, y de tristezas, otras. Observándote de cerca, como si dijéramos, mirándote a la cara, siempre representas un acontecimiento con determinado currículo.

De ti dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua: Trozo pequeño de papel, con timbre oficial, que se pega a ciertos documentos para darles valor y eficacia. O bien que se usa en el franqueo de cartas y paquetes postales. Tú sello, eres ejemplo de sobriedad y llaneza. Naciste para servir y, con tu apariencia de sencillez ¡cuánta responsabilidad atesoras! Tu valor oficial, nada tiene que ver con ese otro de «según la condición». Por este último, en el mundo de los que te coleccionan con el nombre de filatélicos llegan a cantidades desorbitadas.

Los sellos, siempre sencillos y sin ostentación han sabido llevar hasta nosotros el contenido del que ellos eran responsables portadores. Es tal su condición y la responsabilidad de su destino como fin, que no le importa cruzar los mares desde las alturas del avión como de transitar con el andar perezoso de una mula por un camino pedregoso entre pueblos casi deshabitados.

Su llegada a la meta no supone para ningún galardón, ni tampoco le agradecen los servicios prestados. Observándolos de cerca, a su imagen la deterioran y taponan con siglas y números negros hasta tronchar su vida. Terminó para él ser privilegiado confidente de secretos. Tú, sello, no podrás llevar susurros amorosos a la persona amada. Tu final está llegando; pero antes que tal momento llegue, con todas mis fuerzas quiero mostrarte mi agradecimiento haciéndote saber que a ti, sello postal, no te voy a dejar solo ante el peligro.