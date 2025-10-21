¿Cuál fue el último lobo de Extremadura, dónde se cazó, quién lo cazó, lo mataron de un disparo o lo atropellaron? László Krasznahorkai ( ... Gyula, Hungría, 1954), reciente premio Nobel de Literatura, ha convertido en tema de debate la desaparición del último lobo extremeño. Cuenta en su libro 'El último lobo', basado en un viaje a Extremadura invitado por la fundación Ortega Muñoz, sus investigaciones para descubrir cómo, cuándo y dónde murió el último lobo al sur del Duero.

Antonio Domínguez Chanclón, un vecino de la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres, le contó que la caza fue en la sierra de San Pedro, en la finca Cantillana la Vieja, cerca de Herreruela, en 1983. Pero luego le informaron de que el último lobo extremeño murió atropellado en el kilómetro 30-31 de la carretera de Cáceres a Badajoz en 1989. Finalmente, descubrió que un pastor llamado Alejandro mató el último lobo en la finca Cantillana La Gegosa en 1993.

Si hacemos caso a la tradición oral recogida por László Krasznahorkai en su libro, el último lobo extremeño pudo desaparecer en 1983, en 1989 o en 1993. Pero si hacemos caso a la documentación y el rigor, deberemos seguir los datos recogidos por José Manuel López Caballero (Cáceres, 1968), doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Extremadura y director del Laboratorio Agroalimentario de Cáceres, que, en su libro 'Ex-100. El viaje de Cáceres a Badajoz', detalla el atropello mortal en 1990, en el kilómetro 27.300 de esa carretera, del último lobo de Extremadura, una hembra adulta en cuya autopsia él mismo participó en su facultad. Y era tal el hedor, que hubo que realizar la operación en la terraza del centro universitario.

La desaparición del último lobo extremeño acabó con un animal mítico que hasta aparece en el escudo de Serradilla: cuatro lobos encuadrados por las aspas de una cruz cuyo origen se remonta a 1557, cuando Serradilla se emancipa de Plasencia, adquiere la condición de villa y varios embajadores serradillanos acuden a Plasencia para recoger la carta de independencia. Allí les preguntan por el escudo de Serradilla y lo improvisan incluyendo los cuatro lobos que habían matado la noche anterior durante el viaje.

Cuentan las crónicas que, entre 1855 y 1864, se mataron en la provincia de Badajoz 2.000 especies y hasta los años 80 del siglo pasado, en la sierra de San Pedro había 30 ejemplares. Cuando el popular presentador de TVE José María Íñigo dedicó un programa a entrevistar a personas sin miedo, llevó a su 'Estudio abierto', años 70, a Máximo Martín González, alias Clarín, un lobero de Mohedas de Granadilla. En esas tierras de Granadilla había varios loberos: Titón, Zósimo Retortillo… En Las Hurdes, Juan Bravo heredó el oficio de su padre y llegó a matar 218 lobos. En la sierra de San Pedro, estaban los loberos Cándido Rosado y su hijo Genaro. Y en Badajoz, los mayores recuerdan al lobero Agustín Martínez, en la zona de Fuenlabrada de los Montes, y a Fidel González, alias 'El Polvo', en Monesterio.

Hace 25 años, entrevisté a Isidoro Rodríguez, alias 'Tarzán', en su casa de Acebo. Había sido buscador de oro y pescador a mano de truchas y anguilas antes de convertirse en lobero. En 1956, apareció en el semanario El Caso tras capturar una loba de 75 kilos que había matado 30 cabras en una noche. Tarzán, que murió en 2006, me confesó que él no cazaba lobos por dinero, «sino por el gusto de seguir el rastro del bicho y acechar sus aullidos en las noches de luna llena. Era muy bonito». Cazó 20 lobos en los años 60. El último lo vio en 1978, yendo en bici por la zona de Cilleros. Tarzán hubiera inspirado una gran novela al Nobel Krasznahorkai.