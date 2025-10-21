HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Al Nobel László Krasznahorkai le interesan los lobos extremeños. HOY
Un país que nunca se acaba

El último lobo extremeño

Tierra de loberos. Un libro del último Nobel de Literatura reabre un debate legendario

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Comenta

¿Cuál fue el último lobo de Extremadura, dónde se cazó, quién lo cazó, lo mataron de un disparo o lo atropellaron? László Krasznahorkai ( ... Gyula, Hungría, 1954), reciente premio Nobel de Literatura, ha convertido en tema de debate la desaparición del último lobo extremeño. Cuenta en su libro 'El último lobo', basado en un viaje a Extremadura invitado por la fundación Ortega Muñoz, sus investigaciones para descubrir cómo, cuándo y dónde murió el último lobo al sur del Duero.

