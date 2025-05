El último japonés

En las cadenas de radio nacionales, cada vez se presta más atención a los medios regionales porque es en ellos donde aparecen las noticias más ... sorprendentes y donde late la vida real. Las noticias nacionales suelen ser siempre del mismo jaez y dibujan una sociedad que puede ser real en la pomada madrileña o en el meollo catalán, pero no tiene nada que ver con la realidad de España, que es una realidad de provincias, un mundo con problemas y tensiones, pero más relacionadas con la lucha por la vida que con la lucha por el poder. La provincia no es un mundo ideal, pero sí es menos brusco y traicionero que el ring de marrulleros que nos venden desde Madrid.

En el periodismo local, hay un subgénero más importante de lo que parece que es el mundo de los locales en obras y los negocios en ciernes. Para un ciudadano de Badajoz o de Navalmoral, un local en obras es un motivo de tertulia, una puerta a la especulación, una incógnita que abrasa hasta que se desvela. Por eso, averiguar qué van a abrir en el local de la esquina, que antes fue una boutique, mucho antes, una tienda de regalos y en tiempos pretéritos, una sombrerería distinguida, es un entretenimiento urbano y un reto para un periodista de calle de ciudad de provincias.

A mí me da corte preguntarle a los albañiles o a los encargados de obra qué negocio van a instalar en un inmueble a pie de calle. A veces, tienen orden de no irse de la lengua porque los dueños prefieren que sea una sorpresa y la incógnita forma parte de su estrategia publicitaria. Otras veces, saben que puedo contarlo en el periódico y prefieren no arriesgarse, no les vaya a caer una bronca. Así que me curo en salud y envío a mi suegra en avanzadilla exploradora.

Cómo le vas a negar información a una señora de 90 años que camina con dificultad, apoyada en un bastón, se detiene ante la obra y pregunta inocentemente: «¿Pues qué vais a poner aquí, hijo? Mira que os está quedando bonito». Ante la pregunta y la alabanza de una viejecita encantadora, no hay encargado de obras que se resista y oculte información. Es así como mi suegra ejerce de periodista de investigación y me trae del paseo suculentas exclusivas sobre nuevos bazares chinos, inmediatas clínicas odontológicas y tiendas en ciernes de oportunidades o de cachivaches inútiles. Porque, seamos sinceros, últimamente, solo inauguran establecimiento los dentistas, los comerciantes chinos y los emprendedores avispados especializados en gangas y fruslerías prescindibles.

Cada vez que veo un local en obras y no es una clínica dentista, sino un bar, doy un salto de alegría. Desengañémonos, en provincias, lo que nos gusta es que abran cafés y restaurantes. Cuantos más, mejor y cuanto más raros, mejor también. Supongo que se debe a que para entrar en un bar, no hace falta que te duelan las muelas ni necesitar un cesto para la ropa. Además, a un bar vas a pasar un buen rato, no a sufrir ni a comprar cosas necesarias y aburridas.

En las páginas de En Salsa, que publica en papel el HOY cada sábado y los jueves en el digital, una de las secciones más esperadas y leídas es la de aperturas de restaurantes en cualquier lugar de la región. Y es lógico: si tú lees el sábado que van a abrir un local en la calle John Lennon de Mérida que se llama Tuétano y es una pasada gastronómica y el domingo lo cuentas en casa de tus suegros a la hora del postre, te conviertes en el rey de la sobremesa. Así son las cosas en provincias y da gusto que sea más importante el último japonés que el último rifirrafe entre Bendodo y Bolaños.