Extremadura registra un 40% más de trasplantes, con 91 en un año

El trasplante de órganos o tejidos es el único tratamiento posible para la cura de algunas enfermedades. Esta técnica de la medicina que se dedica ... a sustituir un órgano dañado por otro que está en buen estado está cada vez más avanzada. Lo más habitual es que los trasplantes se realicen con órganos de donantes ya fallecidos, de ahí la importancia que instituciones como la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) realizan para coordinar la obtención y utilización de órganos y tejidos. Desde la creación de esta organización España ha pasado de 14 donantes por millón de habitantes a 34.

Muchos trasplantes como los de riñón o hígado pueden realizarse entre intervivos. Una técnica que está cada vez más avanzada y que comenzó a practicarse en la región en el año 2019. Por lo que cuando Magadalena Moriche le donó su riñón a su marido en 2017, tuvieron que ser derivados al Hospital 12 de Octubre en Madrid.

La donación de órganos es fundamental para que estas intervenciones puedan llevarse a cabo y se encuentra regulada por la Ley del Trasplante. Esta ley garantiza el altruismo de la donación y la equidad de accso al trasplante. Por lo que se garantiza que todos tengan las mismas posiblidades de recibir un trasplantes. La cifra de donantes de órganos en la región crece cada año, según datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), el año pasado se realizaron 63 donaciones de órganos de personas ya fallecidas. Un 31% más de las que se produjeron en 2021.

También aumentó el número de trasplantes que se practicaron en los hospitales extremeños, con un total de 91 intervenciones, de las cuales 28 se corresponden con trasplantes hepáticos. El más común de los trasplantes es el renal, prueba de ello es que el año pasado 63 pacientes fueron trasplantados de riñón en la región y uno de ellos se realizó de un donante intervivo.

«No dudé en darle mi riñón, es el padre de mis hijos, era mi responsabilidad» Magdalena Moriche Donante Cuando supo que su marido necesitaba un trasplante no lo pensó y se hizo las pruebas para darle su riñón

Las primeras semanas tras someterse a la extración de uno de sus riñones, Magdalena se sentía muy cansada. «Te avisan que es algo normal, tu cuerpo está reaccionando ante la ausencia de un órgano y se tiene que recuperar», cuenta esta donante que hace siete años decidió entrar en quirófano para que darle uno de sus riñones a su marido, que llevaba más de un año en diálisis como consecuencia de una enfermedad renal.

Magdalena cuenta que no lo dudó dos veces. «Cuando llamaron del hospital para decirnos que los resultados de la analítica no eran buenos y tenía que comenzar la diálisis me ofrecí a donarle mi riñón sin pensarlo»

Las donaciones de intervivo son una de las posibilidades de trasplante que tienen los pacientes con insuficiencia renal. Aún así, los trasplantes de órganos que provienen de donantes fallecidos siguen a la cabeza.

Con el número de donantes en aumento, crece también el número de trasplantes que se practican. Así, el pasado año el Servicio Extremeño de Salud (SES) realizó 91 trasplantes, de los cuales 63 eran renales y tan solo uno de ellos provenía de un intervivo.

Para realizar un trasplante intervivo no sólo hay que someterse a una valoración médica, también deben someterse a un comité ético, con el que se valora el grado de compromiso del donante. Tal como le ocurrió a Magdalena. «El comité ético te valora para conocer el motivo que te lleva a donar un órgano. Cuando superas estas encuestas te derivan a un comité judicial, que es donde evalúan si los donantes somos manipulados o no».

Por tanto es un juez quién tiene la última palabra para autorizar la donación.«Me preguntaron si iba por libre decisión y yo les dije que tenía muy claro lo que hacía», cuenta Magdalena que su deseo era ver bien a su marido y libre de diálisis, el tratamiento sustitutivo por el que se eliminan las toxinas y el exceso de agua en la sangre tras la pérdida de la función renal.

Un análisis de sangre positivo fue el primer paso dió para regalarle uno de sus riñones a su marido. «Mi grupo sanguíneo es 0- y el de mi marido B+, por lo que tenía el grupo de sangre ideal para ser la donante». Los hermanos de José María también se hicieron las pruebas pero no eran compatibles, por lo que Magdalena pudo cumplir su deseo. «No dudé en darle mi riñón, es el padre de mis hijos y es mi responsabilidad», afirma.

Después de varios meses de pruebas, renales, cardíacas, análisis y evaluaciones éticas en mayo de 2016, año y medio después del inicio de la diálisis de su marido, Magdalena y José María ingresaron en el Hospital 12 de Octubre en Madrid para someterse al trasplante intervivo. Lo hicieron en este hospital porque hasta 2019 no se practicaron este tipo de cirugías en la región.

Cinco horas en quirófano

«Nos ingresaron a cada uno en una habitación diferente. Me propuse que esa noche tenía que descansar. En ningún momento tuve miedo, ni incertidumbre y dejaba a dos hijos con discapacidad, pero no pensé que fuese a pasar nada malo». explica.

Magadalena fue la primera en entrar en quirófano. Lo primero es extraer el órgano, limpiarlo y preparalo para colocarlo al receptor.

La operación del donante es más larga y complicada, la de Magdalena duró cinco horas. «La hicieron por laparoscopia (procedimiento para operar con un tubo gracias a una pequeña cámara que tiene incorporada), de modo que la intervención es más delicada, pero la cicatriz que deja es menor».

Con este proceso desconectan el órgano de los vasos sanguíneos y finalmente lo extraen mediante una cesárea.

«Cuando desperté en cuidados intensivos sólo quería saber como estaba José María».

Tres días después del trasplante recibió el alta. Algo que aunque pueda parecer prematuro se hace para evitar que el donante contraiga cualquier tipo de infección a causa de las bacterias que hay en los hospitales.

«El proceso de recuperación es largo. Los primeros meses estás muy agotada y tienes mucho cansancio, pero es normal».

En este sentido Magdalena comenta que sería recomendable cuidar más al donante. A ella tan solo le hiceron seguimiento el primer año. Hoy día pese a que sólo tiene un riñón no tiene revisiones. «Aún así el sistema de salud que tenemos es extraordinario, solo tenemos palabras de agradecimiento con el personal sanitario tanto de Badajoz como de Madrid y a nuestras familias».

Ampliar Magdalena, donante de riñón a su marido PAKOPÍ

«Lo más duro fue cuando mi mujer entró en quirófano por salvarme a mí» José María Iglesias. Receptor La insuficiencia renal crónica que sufría desde hace más de treinta años le derivó a diálisis donde estuvo hasta que recibió el riñón de su mujer

Una mañana de diciembre le sonó el teléfono, le llamaban del hospital para comunicarle que la última analítica que se hizo arrojaba malos resultados respecto a la función renal. «A partir de ahí tu vida cambia, porque yo no podía beber más de medio litro de líquido al día, tienes que cuidar mucho la dieta y tienes que asumir que tu riñón es una máquina». cuenta José María Iglesias. Este paciente acudía a diálisis lunes, miércoles y viernes. Con estas sesiones de cuatro horas una máquina elimina los restos que produce el organismo y esto suele causar bajadas de tensión. «Quitarte de golpe seis litros de líquido es un sufrimiento para el organismo, como consecuencia la tensión se viene abajo», explica.

Con el inicio de la diálisis comenzaron los estudios previos para comprobar que no existían problemas para recibir un trasplante. Los resultados fueron positivos, lo siguiente era esperar la llegada de un riñón. «Me sorprendió que se ofreciese mi mujer y su familia, de alguna manera puede parecer que la obligación moral le corresponde a mi gente, que también lo hicieron, pero te sientes responsable de meterles en problemas».

Tras un análisis de sangre comprobaron que sus hermanos no podían su mujer y su cuñada eran las únicas donantes posibles.

«Inicialmente pensé que si no podía ser ella mejor porque nuestra situación es complicada, tenemos dos hijos con discapacidad y quería esperar a ver si llegaba algún órgano de cadáver, pero ella tenía claro que quería hacerlo».

El proceso a seguir hasta que se realiza el trasplante es largo. A esta pareja le llevó un año entre pruebas médicas y valoraciones. Los problemas cardíacos, cardiovasculares, urinarios pueden ser un impedimento para someterse al trasplante. Cuando el donante es una persona viva el proceso es mucho más complejo para asegurar que no se va a producir daño alguno al donante.

Pese a que todos los estudios los realizaron en Badajoz la operación se llevó a cabo en Madrid. «En aquella época el trasplante de intervivo aún no se llevaba a cabo en Badajoz, comenzó a realizarse poco tiempo después, nosotros nos tuvimos que ir a Madrid». Allí acudieron para que el equipo de urulogía, nefrología y el cirujano valorasen su estado y el de la donante antes de la intervención.

Nuevo riñón al abdomen

La operación por la que devolvieron a José María la capacidad para eliminar los desperdicios de la sangre y el exceso de agua tuvo lugar en mayo de 2016. Por aquel entonces Iglesias llevaba un año y siete meses sometido a diálisis.

La intervención del receptor es «mucho más sencilla que la del donante, porque tan solo nos tienen que colocar el órgano y conectarlo a las venas y arterias», explica Iglesias.

A diferencia de la operación del donante la del receptor es más sencilla. El nuevo órgano lo colocan en el abdomen, por lo que la duración también es menor.

Dos horas, estuvo Iglesias en quirófano para recibir el riñón de su mujer. Se trata de una operación en la que el acceso es más grande y en consecuencia la cicatriz. La intervención consiste en conectar los vasos sanguíneos del órgano a una arteria y a la vena riñón con el uréter para conectarolo a la vegija, explica José María que además es médico.

Pese a ser más sencilla el proceso de recuperación es mucho más lento. «Estuve 21 días en el hospital tras recibir el trasplante. pero no hubo ninguna complicación», recuerda.

Lo más duro para él fue el momento en el que se llevaron a Magdalena al quirófano, algo que ocurrió cinco horas antes de que lo hiciera él. «Te pones en situación y dices ¿por qué?, ¿por qué ella si estaba sana? y sientes que no tienes que implicar a tu mujer, a tu hermano ni a nadie de tu familia». Esto fue lo que más impactó a José María, que comenta que sintió desasosiego al ver que su mujer entraba en quirófano por salvarle a él.

La primera preocupación que siente un paciente trasplantado cuando pasan los efectos de la anestesia es comprobar si el órgano funciona o no. «Te dicen que al principio puedes tardar hasta cuatro días en ir al baño, pero mi riñón estaba funcionando la misma noche de la operación».

En su caso, empezó a funcionar antes porque el riñón venía de un donante vivo. Esto implica que la tasa de supervivencia también es mayor. Cuando se trata de trasplantes de cadáver el proceso sí es más lento, dado que se trata de un órgano más deteriorado.

El trasplante volvió a cambiarle la vida a José María, ahora tan solo tiene que acudir a unas revisiones y llevar un control de anlíticas. Por lo demás hace vida normal, ya no tiene que medir la cantidad de agua que bebe al día, tampoco tiene que estar pendiente de una máquina para vivir gracias a su mujer