EL VERANO DE INMA CHACÓN | ESCRITORA Y PROFESORA «Las últimas vacaciones con mi hermana Dulce en Málaga fueron maravillosas» Inma Chacón afirma que sus prioridades son la familia y los amigos. INMA CHACÓN | ESCRITORA Y PROFESORA Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, escribió su primera novela, 'La princesa india', en homenaje a Dulce Chacón y fue finalista del Premio Planeta 2011 con 'Tiempo de arena' MARISA GARCÍA Badajoz Jueves, 16 agosto 2018, 08:06

–¿Qué tiene previsto hacer este verano?

–Refugiarme en la finca de una amiga, en Vélez-Málaga, donde me concentro para escribir.

–¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

–Las planifico normalmente.

–¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

–Me encanta comer, siempre que voy a un sitio procuro probar los platos típicos. Mis platos preferidos son extremeños: gazpacho con tortilla de patatas, escabeche y caldereta.

–¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

–Me encanta leer en la playa, debajo de una sombrilla.

–¿Con qué compañía suele ir de vacaciones o prefiere viajar sola?

–Me gustan las vacaciones familiares. Muchas veces nos vamos la familia casi al completo, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos y sobrinos-nietos y mis hijas.

–¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

–Culturales.

–¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

– Sí, me encantan.

–¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

–Lo hago durante todo el año. En verano también.

–¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

–La veo poco cuando estoy de vacaciones. Me gustan los debates y las series, sobre todo las de la BBC.

–¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

–Generalmente no puedo desconectar. Aprovecho para escribir. Por la mañana escribo y por la tarde voy a la playa. Pero el móvil siempre está activo.

–¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

–Me encanta la siesta, si puedo, sí la hago.

–¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

–No suelo madrugar nunca, soy más nocturna que diurna.

–¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

–Las últimas que pasé con mi hermana Dulce. Alquilamos una casa grande en Villanueva del Rosario (Málaga) y estuvimos un montón de gente: amigos, mi madre, mis hijas, mis hermanos, mis sobrinos. Algunos se quedaban y otros iban solo para pasar el día. Fue un verano maravilloso.

–¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

–Zafra, por supuesto. Es mi pueblo y lo añoro siempre.

–¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

–Todos. Fue una niñez absolutamente feliz.

–¿Viaja por la vida ligera de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

– Siempre digo que las cosas son cosas, que no importan. No tengo ningún apego a ellas. De vez en cuando hago limpia y tiro y tiro.

–¿Cómo han cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

–Me imagino que como todo el mundo. Cuantos más años tienes, más sabes que lo importante en la vida es estar en paz con uno mismo. Mis prioridades son mi familia y mis amigos.

EN CORTO –Su tiempo de ocio lo dedica a: Los amigos. –Cuando se levanta da las gracias por: Ser feliz. –Un ejemplo a seguir: Mi madre. –Lo que menos le gusta de la gente: El egoísmo. –Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Tener una casa en la playa. –El libro que más huella le ha dejado: 'El amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez. –Su película favorita: 'Lo que el viento se llevó'. –La canción de su vida: Lelia Doura, de Amancio Prada. –El lugar que más le ha impactado: Berlín. –Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Málaga. –El deporte que practica: Ninguno. –Su comida favorita: Gazpacho con tortilla de patatas. –Si pudiera, compraría un cuadro de: Modigliani. –El olor que más le gusta: El del horno cuando se hacen galletas de nata. –Su lema: Lo llaman la oración de la serenidad: dame valor para cambiar las cosas que tienen cambio, resignación para aceptar las que no lo tienen, y sabiduría para poder distinguirlas.

–¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecha?

–Haber entendido que la vida siempre merece la pena ser vivida, por mucho dolor que traiga muchas veces. Sobrevivir es fácil, vivir es más difícil a veces, pero merece la pena siempre.

–¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

–Distribuir el tiempo de manera que no deje nunca desatendidas mis actividades. Tengo que aprovecharlo al máximo para hacer bien mi trabajo en la Universidad, para escribir y para estar con la familia y los amigos.

–¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

–La confianza. Creo que donde hay confianza hay otras muchas cosas: cariño, respeto, complicidad, admiración mutua, generosidad, equilibrio, sinceridad, etc.

–¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

–Hay dos momentos, la muerte de mi padre, que supuso el traslado de la familia a Madrid, y la de mi hermana, que supuso un quiebro absoluto en mi vida.

–¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

–Siempre me quedo con lo bueno: compañerismo.

–Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

–No me lo planteo. Me he equivocado muchas veces, cuando he podido he rectificado y cuando no, he asumido mi equivocación. No se puede dar marcha atrás.

–¿Tiene algún proyecto entre manos?

–Estoy con un proyecto muy bonito, pero muy al comienzo, prefiero no hablar de él hasta que esté más avanzado.