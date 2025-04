Últimas noticias hoy jueves, 10 de febrero del 2022

redacción Jueves, 10 de febrero 2022 | Actualizado 11/02/2022 16:39h. Comenta Compartir

Aquí, los titulares más importantes del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de este jueves en HOY.es. Todo lo que ha pasado este día jueves, 10 de febrero en Extremadura, en España y resto del mundo:

El derribo de Valdecañas salpica a Elysium City y el buda de Cáceres

La sentencia del Tribunal Supremo que ordena la demolición completa de la urbanización Marina Isla de Valdecañas continúa dejando grandes titulares en Extremadura este jueves. En HOY te contamos que formar parte de la Red Natura 2000 supone un precedente para otros proyectos que también se asientan en terrenos que cuentan con esta especial protección como son el complejo budista de Cáceresy el proyecto Elysium City junto a la localidad pacense de Castilblanco.

La Federación Española de Caza denuncia jaulas ilegales en Monfragüe

Un vídeo de un ciervo enjaulado en el Parque Nacional de Monfragüe ha levantado la polémica en la región extremeña y ha llevado a la Real Federación Española de Caza (RFEC) y a la Fundación Artemisan a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Extremadura a la dirección del parque, dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta. El animal aparece herido y desnutrido y se aprecia en las imágenes lo que parece una jaula trampa en la que se coloca comida en el interior para que el animal entre a por ella y quede enjaulado. Este tipo de prácticas de control están prohibidas, de ahí que el presidente de la Federación Española denuncie la «doble moral de la Administración en la gestión de las poblaciones».

Algunos colegios extremeños mantienen los recreos con mascarilla

El primer día libre de mascarillas en el exterior en España ha hecho que en los patios de los colegios se vivió en algunos centros con normalidad y en otros como un acontecimiento. Ese fue el caso del Manuel Pacheco, en la Suerte de Saavedra de Badajoz, o en la Sagrada Familia pacense. Los dos asumieron la retirada como parte de la transición de la pandemia hacia la «nueva normalidad». Pero no fue la norma más extendida entre los colegios extremeños. Según comprobó HOY este jueves, bastantes centros de Badajoz y Cáceres decidieron mantener los tapabocas en los recreos. Los directores solo pueden realizar la recomendación a los padres porque ya no hay obligación legal para los exteriores, pero «los niños no guardan distancia de seguridad en el recreo».

Una niña de 2 años se convierte en la primera menor víctima mortal del covid

La pandemia provocada por la covid-19 se ha cobrado esta semana en Extremadura la vida de una niña de dos años. Según recoge el informe semanal elaborado por Salud Pública, la pequeña, de Talayuela, presentaba desde su nacimiento graves problemas de salud. Según especifica el informe, padecía patologías y malformaciones que condicionaban su pronóstico vital. A ello se ha sumado el coronavirus, ya que la niña contagiada ha muerto esta semana en el hospital de Navalmoral. Se trata de la víctima mortal más joven de esta crisis sanitaria en la región. El fallecido con la edad más baja hasta ahora era un joven de Zafra de 27 años que murió en el mes de septiembre del año pasado en el Hospital Universitario de Badajoz. La otra víctima mortal más joven es el varón de 30 años que falleció también en Badajoz en julio de 2021. El de esta niña es uno de los 34 fallecimientos que se han notificado en la región durante estos últimos siete días por el coronavirus. De los fallecidos comunicados 30 estaban vacunados y cuatro no habían recibido ninguna dosis. Desde el inicio de la pandemia se han contabilizado un total de 2.152 víctimas mortales, según los datos oficiales.

Roban 60.000 euros de un cajero de Badajoz mientras el banco estaba abierto al público

Agentes de la Jefatura Superior de Policía investigan la sustracción de unos 60.000 euros en efectivo (la cantidad exacta no ha trascendido) de la oficina bancaria que Ibercaja tiene en la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz. El delito fue cometido a primera hora de la mañana por alguien que se coló sin ser visto en el cuarto que da acceso a los dos cajeros automáticos de esta sucursal. Aunque el contenido de la investigación no se conoce, cabe la posibilidad de que el ladrón abriese la puerta de madera que da acceso a ese cuarto sin ser visto y que una vez dentro manipulase uno de los cajeros automáticos, del que sustrajo los tres cajetines de dinero con los que cuenta: el de los billetes de 50 euros, el de los billetes de 20 y el de los billetes de 10.

José María Portillo cesa como director general de Caja Rural de Extremadura

Cambio en la cúpula directiva de Caja Rural de Extremadura. José María Portillo Melo Galisteo, Cáceres, 1961) deja de ser su director general. Estaba en el puesto desde mayo de 2016 y su salida de la cooperativa de crédito se concretó hoy, tras una decisión del consejo rector de la Caja, aunque es posible que no se comunique oficialmente hasta dentro de unos días. La salida de Portillo se explica, según ha podido saber HOY, por sus diferencias con el consejo rector, que preside Urbano Caballo. El que hasta ahora era director general de Caja Rural de Extremadura llegó a la entidad tras vivir esta una etapa singularmente convulsa entre 2012 y principios de 2016. Con larga trayectoria anterior tanto en Caja Extremadura como Caja Badajoz, este economista y auditor de cuentas que cumplirá en noviembre 61 años fue elegido como principal cargo ejecutivo de la Caja en mayo de hace seis años y pilotó un periodo que ha sido de estabilidad. «La imagen de la entidad sufrió mucho. Estar en prensa es bueno cuando hay noticias positivas, pero con noticias negativas es muy desalentador. Ahora estamos arrancando una fase de estabilización», dijo en una entrevista a este diario en febrero de 2017. Portillo reemplazó a José Manuel Gómez Piélago como director general de la cooperativa de crédito.