UGT convoca una concentración este viernes «contra el abandono de los enfermeros del Sepad»

Docentes, personal de Administración General de la Junta y también ahora del Sepad. A las protestas sindicales convocadas para exigir mejoras para los trabajadores de ... los dos primeros sectores se suma ahora una nueva en defensa del personal de Enfermería del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad). UGT ha convocado una concentración este viernes, frente a la sede del órgano en Mérida, «contra el abandono institucional» que, a su juicio, sufren estos profesionales.

La central dice que este pasado verano «se ha vuelto a demostrar que la falta de planificación y de gestión adecuada por parte del Sepad tiene consecuencias graves para quienes sostienen los cuidados de nuestros mayores». Profesionales que «trabajan bajo mínimos, renuncian a sus vacaciones, encadenan turnos maratonianos y asumen sobrecarga constante para evitar que los residentes queden desatendidos».

Una situación precaria a la que se suma el hecho de que la Junta «no ha cumplido con el abono de las horas extraordinarias prometidas en la nómina de septiembre, se adeudan complementos de julio y agosto: domingos, festivos, nocturnidad, excesos de jornada, vacaciones o trienios«.

Cabe recordar, no obstante, que el Gobierno regional abonará este año por primera vez las horas extras al personal de Enfermería del Sepad y que el pago se realizará, según ha anunciado la Junta, en las nóminas de este mes de octubre. Para UGT, «este retraso en el pago no solo perjudica económicamente, sino que afecta a la regularización del IRPF, generando una doble penalización para los trabajadores».

El sindicato reclama el abono de lo que se adeuda y la apertura urgente de una mesa de negociación específica para el personal de Enfermería del Sepad «que contemple ratios adecuadas y cobertura garantizada de las necesidades de los centros». También equiparación salarial con el SES, «no puede valer menos trabajar en un centro residencial que en un hospital», y procedimientos estables de cobertura que eviten sobrecargas y garanticen la calidad asistencial.

En el pleno

«No se puede hablar de calidad asistencial mientras se mantiene a quienes cuidan en la precariedad. El Sepad debe entender que no se puede cuidar bien a las personas mayores si no se cuida primero a quienes las atienden», defiende Erica Gutiérrez Méndez, secretaria del Sector Autonómica de UGT, y motivo por el que la central ha convocado la concentración de protesta. «Hacemos un llamamiento a los trabajadores, familiares y ciudadanía a sumarse a esta movilización por el respeto a los cuidados y a quienes los garantizan. Exigimos que la Administración asuma su responsabilidad y no tape el problema con parches temporales».

La situación de los enfermeros del Sepad será uno de los asuntos que se debatirán en el pleno de la Asamblea de este jueves. La diputada socialista Isabel Gil Rosiña preguntará al Gobierno regional qué medidas va a adoptar para afrontar la crisis de los centros 24 horas dependientes de este órgano.