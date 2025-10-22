HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una protesta en un centro residencial de la Junta. HOY

UGT convoca una concentración este viernes «contra el abandono de los enfermeros del Sepad»

El sindicato denuncia «maltrato institucional» a los profesionales y exige medidas para evitar que tengan que doblar turno o renunciar a vacaciones

A. B. H.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59

Comenta

Docentes, personal de Administración General de la Junta y también ahora del Sepad. A las protestas sindicales convocadas para exigir mejoras para los trabajadores de ... los dos primeros sectores se suma ahora una nueva en defensa del personal de Enfermería del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad). UGT ha convocado una concentración este viernes, frente a la sede del órgano en Mérida, «contra el abandono institucional» que, a su juicio, sufren estos profesionales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  6. 6 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  7. 7 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  8. 8

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  9. 9 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  10. 10 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy UGT convoca una concentración este viernes «contra el abandono de los enfermeros del Sepad»

UGT convoca una concentración este viernes «contra el abandono de los enfermeros del Sepad»