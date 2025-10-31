UGT, CCOO y CSIF critican el bloqueo de la negociación y la congelación salarial

Redacción BADAJOZ. Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Extremadura se concentraron ayer, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, contra el bloqueo de la negociación colectiva y la congelación salarial de los empleados públicos.

De este modo, comenzaron en la capital pacense las movilizaciones para exigir el inicio de la negociación colectiva y un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos con una protesta bajo el lema 'Mejor salario + empleo = servicios públicos de calidad'.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Manuel Fernández Colomo, explicó que empiezan una serie de movilizaciones para criticar, fundamentalmente, el bloqueo que hay por parte del Ministerio de Función Pública de la mesa de negociación.

Por su parte, el coordinador del área Pública de CC OO Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, detalló que se concentran para reivindicar que se convoque de manera «urgente» la mesa general para poder abordar principalmente la subida correspondiente al año 2025 de los empleados públicos porque «la mesa general tiene como competencias dar cobertura en un acuerdo a más de 3,5 millones de trabajadores», aseveró.

CSIF

Finalmente, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, hizo hincapié en que «basta ya de empobrecer a los empleados públicos. Basta ya de debilitar las plantillas. Basta ya de no cumplir con las promesas que se han hecho». Asimismo, criticó que el Ejecutivo central tiene «una parálisis» en la negociación colectiva.