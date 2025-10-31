HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz. CSIF Extremadura

UGT, CCOO y CSIF critican el bloqueo de la negociación y la congelación salarial

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en Extremadura se concentraron ayer, a las puertas de la Delegación del Gobierno en Badajoz, contra el bloqueo de la negociación colectiva y la congelación salarial de los empleados públicos.

De este modo, comenzaron en la capital pacense las movilizaciones para exigir el inicio de la negociación colectiva y un nuevo acuerdo salarial para los empleados públicos con una protesta bajo el lema 'Mejor salario + empleo = servicios públicos de calidad'.

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Extremadura, Manuel Fernández Colomo, explicó que empiezan una serie de movilizaciones para criticar, fundamentalmente, el bloqueo que hay por parte del Ministerio de Función Pública de la mesa de negociación.

Noticias relacionadas

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»

Una sentencia reconoce a los trabajadores de empresas externalizadas las mismas condiciones que tienen los empleados de la empresa primaria

Una sentencia reconoce a los trabajadores de empresas externalizadas las mismas condiciones que tienen los empleados de la empresa primaria

Por su parte, el coordinador del área Pública de CC OO Extremadura, Manuel María Nicolás Molina, detalló que se concentran para reivindicar que se convoque de manera «urgente» la mesa general para poder abordar principalmente la subida correspondiente al año 2025 de los empleados públicos porque «la mesa general tiene como competencias dar cobertura en un acuerdo a más de 3,5 millones de trabajadores», aseveró.

CSIF

Finalmente, el presidente autonómico de CSIF Extremadura, Benito Román, hizo hincapié en que «basta ya de empobrecer a los empleados públicos. Basta ya de debilitar las plantillas. Basta ya de no cumplir con las promesas que se han hecho». Asimismo, criticó que el Ejecutivo central tiene «una parálisis» en la negociación colectiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy UGT, CCOO y CSIF critican el bloqueo de la negociación y la congelación salarial

UGT, CCOO y CSIF critican el bloqueo de la negociación y la congelación salarial