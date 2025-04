La UEx reivindica la Bioética en la Medicina ante los avances sin control

¿Se debe hacer todo lo que se puede hacer? La pregunta es de una enorme profundidad hoy día en el campo de la Medicina, ... tanto clínica como de investigación. Eutanasia, anticonceptivos, interrupción voluntaria del embarazo, ingeniería genética, fecundación in vitro, experimentación con animales,... La Bioética está cada vez más presente en la sociedad debido a los avances tecnológicos y la Universidad de Extremadura se hace cargo. Por ello, ha nombrado este jueves doctor honoris causa al mayor experto del país en este campo, el profesor Diego Miguel Gracia Guillén (Madrid, 1941), discípulo del ensayista y filósofo Pedro Laín Entralgo. De este modo, la UEx revistió de humanismo una ciencia como la Medicina, que a menudo debate sobre asuntos que requieren una reflexión más allá de posiciones ideológicas o de mercado.

Durante un acto académico celebrado en el paraninfo del Edificio Metálico, en Badajoz, Diego Gracia fue investido a propuesta de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud con el profesor Miguel Ángel Cuervo como padrino, que dijo de él que «se trata de un profesor que disfruta compartiendo lo que sabe» y cuyo impacto en la Bioética es «extraordinario», por lo que es reconocido a nivel mundial.

Unos minutos antes de comenzar el evento, ante los medios, Gracia explicó que este reconocimiento supone un honor. «Llevo trabajando toda mi vida en la Medicina –añadió–, especialmente en el área de la bioética, un área muy movida porque los avances científicos plantean problemas éticos continuamente. Yo me he dedicado a formar a los profesionales sanitarios y lo que define la línea que sigo es que hay que aprender a ser prudentes en el uso de las tecnologías, que son cada vez más potentes. Ahora estamos con el Chat GPT y da casi miedo todo lo que se puede hacer, que es positivo, pero también negativo. Y es que el desarrollo de la tecnología sanitaria en el último medio siglo ha sido inconcebible en cualquier época anterior y esto plantea problemas éticos sobre si lo que se puede hacer se debe hacer. De esto va la ética».

Para el profesor, los políticos que legislan materias en el ámbito de la sanidad y que por tanto afectan a los seres humanos no siempre atienden debates éticos. No obstante, el doctor Gracia señaló que él se ha dedicado fundamentalmente a la docencia en la universidad. «Los políticos tienen otros intereses, no son formar a la gente sino gestionar el poder y esto tiene otra lógica, de la cual sé poco y no participo. Pero la sociedad se hace en la escuelas, no la hacen los políticos, que sirven para gestionar las cosas públicas».

Impulsor de la bioética en España

Catedrático emérito de Historia de la Medicina en la Universidad Complutense de Madrid, se considera a Gracia Guillén impulsor de la bioética en España en la década de los años 80. Puso en marcha y dirigió el primer máster español de bioética en 1988, en el que se han formado muchos de los profesionales sanitarios que iniciaron los comités de ética asistencial en los hospitales tanto de España como de Iberoamérica.

Según el rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, este nombramiento tiene como objetivo incorporar al claustro de la universidad extremeña a personas con una relevancia especial como docente e investigador. «En cuanto al manejo del paciente y la investigación hay muchos tratamientos novedosos que intentan hacer medicina personalizada, de precisión, y esto conlleva el riesgo de correr demasiado y poner en práctica tratamientos que son excesivamente novedosos y quizás en algunos casos no están suficientemente contrastados. No es que se haga de manera rutinaria, pero supone un riesgo y hay controlarlo desde el punto de vista de la Bioética sanitaria cuando un tratamiento está preparado para salir al mercado. El doctor Gracia Guillén es un referente este bioeticismo, de ahí este nombramiento».

Al acto celebrado en el campus pacense acudieron doctores de diferentes disciplinas, así como el consejero de Sanidad en funciones de la Junta de Extremadura, José María Vergeles y se refirió a los dilemas éticos que habrá que afrontar la próxima legislatura desde el campo de la política si finalmente gobiernan PP y Vox en la comunidad.