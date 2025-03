La UEx reformulará su oferta de másteres para evitar que tengan pocos alumnos

Varios estudiantes de Investigaciones Históricas, uno de los nueve másteres adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras, se manifestaron el pasado 7 de febrero ... en Cáceres para que la Universidad de Extremadura no suprimiera estos estudios de postgrado. Desplegaron una pancarta, pero no fue una protesta multitudinaria, y es que en esto radica su problema: son pocos alumnos. La oferta inicial de plazas fue de 20 y a 13 de octubre de 2023 la cifra de vacantes que publicó la UEx era de 16. Inicialmente se matricularon cuatro y temen que la universidad los ignore, como podría suceder a muchos más másteres que no superan los diez alumnos en la universidad extremeña.

Según la relación provisional de vacantes que publicó la universidad extremeña a principios del curso pasado, másteres con menos de diez alumnos hay al menos 16. La cifra puede no ser exacta porque en estos momentos la Universidad está analizando un estudio sobre la viabilidad de los másteres. Esto, reconoce la UEx, «podría plantear una reformulación de la oferta académica de postrado», si bien no ofrece muchas más explicaciones más allá de asegurar que esto no implicará reducir la plantilla de profesores.

Los que no lo ven claro son los alumnos, que hablan de tener que buscarse la vida fuera de la región si la UEx empieza a diseñar su oferta con criterios de rentabilidad. «Pedro Fernández, rector de la Universidad de Extremadura, pretende eliminar de un año para otro y de forma opaca el máster de investigaciones históricas. Se acoge a una ley de 2016 que estipula que los grados y másteres no son viables si no se llega a diez estudiantes que los cursen. Esta ley, que evidentemente se ha visto superada por la pérdida de población de nuestra región, está sirviendo de excusa para dar un paso más en el progresivo desmantelamiento de las titulaciones que no le resultan rentables», comienza el comunicado de los afectados.

El informe 'Datos y Cifras del Sistema universitario Español' que publicó el Ministerio de Universidades referido al curso 2021-2022 habla de 1.171 plazas ofertadas en másteres de la UEx. El área de Artes y Humanidades, con 130 plazas (11%) es la que menos ofrece. Por contra, Ingeniería y Arquitectura, con 335 (28%) es la que más. Sin embargo, en todas las áreas de conocimiento hay másteres con menos de diez alumnos, por lo que esta falta de alumnos no es exclusiva de las humanidades.

Un máster es una formación de postgrado que en ocasiones es una vía de acceso al doctorado y en otras habilitan para ejercer una profesión. Suelen durar uno o dos años académicos. La Universidad de Extremadura, con noventa grados ahora mismo, imparte además 42 másteres (30 son presenciales, 15 semipresenciales y siete virtuales). En toda España, según el Registro de Universidades, Centros y Título (Ruct) del Ministerio de Educación hay 4.995 másteres.

En la UEx hay cinco ramas de conocimiento. Cuatro másteres pertenecen a Artes y Humanidades; de Ciencias, hay cinco; de Ciencias de la Salud, siete; de Ciencias sociales y jurídica, veinte; y de Ingeniería y Arquitectura quince. Seis de ellos habilitan para una profesión regulada (uno es para ser docente, otro para psicólogo y cuatro de ellos para una ingeniería). En este curso, según la UEx, hay 1.050 matriculados repartidos en 42 másteres.

Másteres con poco éxito

La UEx no ofrece el dato de cuáles tienen menos de diez alumnos. Pero analizando las cifras de plazas y vacantes que publica la UEx, con cuatro alumnos o menos figuran cuatro másteres de la Escuela de Ingenierías Industriales y de la Escuela Politécnica; así como dos más relacionados con Ingeniería y Arquitectura en el centro universitario de Mérida.

Hay algunos másters que ofertan 30 plazas y solo registran dos matrículas, no solo en Humanidades

Con seis alumnos o menos hay dos másteres en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; mientras que con ocho y nueve alumnos figuran dos másteres de Investigación en Ciencias Sociales que se imparten en la Facultad de Educación y Psicología.

Los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras se quejan de que la UEx les presta poca atención porque son pocos alumnos. Según la web de la universidad extremeña, en este centro se imparte un máster en desarrollo rural que salió con 30 plazas y tuvo 28 vacantes. Al de Investigaciones Históricas que salió con 20 plazas y registró 16 vacantes hay que añadir uno de portugués y otro de francés donde sí se ocuparon siete de las diez plazas ofertadas. En cambio, llama la atención que en la Facultad de Formación del Profesorado dos másteres relacionados con Antropología Social (Globalización y Diversidad, y Hecho Religioso) solo hayan recibido dos matrículas cada uno. En cuanto a la Facultad de Veterinaria, un máster en Ciencia y Tecnología de la Carne de 15 plazas se quedó al inicio de curso con diez vacantes.

Los alumnos que se manifestaron en Cáceres se sienten defraudados por el cierre del máster universitario en Investigaciones Históricas. «Al iniciar nuestro camino en esta universidad –protestan en su comunicado–, los estudiantes aceptamos un plan docente de Grado y Máster que se nos ha cortado a mitad de curso, empujando a buscar una alternativa a quien no quiera dedicarse a la enseñanza y pretenda orientar nuestra formación a la investigación fuera. Y quizás no la encontremos, pues la opción de quedarse en Cáceres es la más barata, y no todos pueden permitirse pagar un alquiler en una gran ciudad».

«Escasa demanda»

Según la UEx, ese máster «cierra como consecuencia de una escasa demanda de estudiantes a lo largo de sucesivos cursos académicos desde su puesta en marcha. Este es el motivo que ha llevado a la UEx a tomar la decisión de suprimirlo de su oferta (...). Los estudiantes de Historia dispondrán de un itinerario conteniendo asignaturas de Historia en el máster universitario de Humanidades, de manera que no se vea comprometido su acceso a un programa de doctorado y a la realización de una tesis doctoral».

En cualquier caso, los alumnos replican que la UEx, por su carácter público, no debe buscar la rentabilidad. «Con nuestra formación no se negocia», protestan. Y, según avisan, el suyo no es el único máster que se quiere suprimir. «Si nuestra Universidad sigue por este camino y acogiéndose a una Ley desfasada para eliminar los grados con pocos estudiantes, Filosofía y Letras quedará vacía».