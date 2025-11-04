La UEx ofrecerá 370 becas a menores de 30 años para retención del talento El Gobierno regional aumenta en 7,4 millones la financiación de la institución y llega este año a 136 millones

La Universidad de Extremadura ofrecerá a 370 menores de 30 años que hayan obtenido la titulación en la región unas becas laborales de seis meses de duración con el objetivo de que obtengan experiencia profesional.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes la concesión de una subvención directa por 3,1 millones de euros a la UEx para financiar la ejecución del Programa de Becas para la Retención del Talento, con una financiación del 85% con cargo al Fondo Social Europeo Plus Extremadura 2021-2027.

El programa prevé la concesión de becas en prácticas a personas jóvenes tituladas universitarias para realizar trabajos de investigación, innovación y transferencia al sector productivo. De esta forma se pretende fomentar la retención del talento extremeño y favorecer su inserción en el tejido productivo regional. La consejera portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha indicado que el sueldo será de 1.230 euros al mes.

El programa, promovido por la Consejería de Educación, será gestionado por la Universidad de Extremadura, que constituirá una bolsa de candidatos que será ofertada a las empresas y entidades registradas en la plataforma de prácticas y empleo de la institución.

Por otro lado, el Gobierno regional ha autorizado incrementar en 7,4 millones de euros la cuantía de la transferencia global para la financiación de la Universidad de Extremadura en 2025.

La finalidad de este aumento es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la ejecución de los costes de personal hasta el fin del ejercicio. Manzano ha destacado que de esta forma se garantiza por primera vez el gasto de las nóminas de la UEx. Además, ha apuntado que con esta cantidad la Junta habrá aportado 136 millones de euros este año.

Convenio para dependencia

El Ejecutivo regional también ha autorizado este martes la firma de un convenio con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio de 2025, con una aportación de 25 millones de euros por parte de cada administración.

Con esta cantidad se financiarán los gastos de inversión y funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la disminución de las listas de espera y la mejora de la agilidad administrativa. Asimismo, se pretende aumentar la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar las y prestaciones y adoptar soluciones innovadoras a través de proyectos piloto.

Convocatorias de ayudas

El Gobierno regional también ha aprobado un decreto por el que se regulan las subvenciones destinadas a impulsar la digitalización de las grandes empresas de la región y se autoriza la primera convocatoria por importe de 1 millón de euros.

Con ello se pretende impulsar la transformación digital de las empresas de más de 250 trabajadores, fomentando la incorporación de tecnologías emergentes como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, la fabricación digital, la robótica industrial y los gemelos digitales.

La subvención consistirá en un porcentaje de hasta el 80% de la inversión subvencionable, con un máximo de 150.000 euros por entidad beneficiaria.

Asimismo, se ha dado luz verde a un decreto de ayudas a entidades locales de menos de 20.000 habitantes para la creación de centros de trabajo colaborativo (coworking) o mejora de los existentes. La primera convocatoria tendrá una dotación de 500.000 euros.

Estos centros deberán contar con una dotación tecnológica adecuada que permita el trabajo en red, acceso a servicios digitales avanzados, conectividad de alta velocidad y uso de herramientas colaborativas, así como servicio de limpieza. Como mínimo su apertura será de 8.00 a 15.00 horas.

También se ha autorizado la convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas privadas para la contratación de personas participantes en los proyectos del programa colaborativo rural Ateneo que hayan obtenido evaluación positiva, con un presupuesto de 3 millones de euros.

Este programa va dirigido a personas desfavorecidas de zonas rurales, con el fin de mejorar su inserción laboral mediante itinerarios que incluyan acompañamiento, formación y empleo. Así se persigue igualmente fijar la población en el medio rural, favorecer la dinamización económica de diversos sectores productivos, generar oportunidades de desarrollo y contribuir a la lucha contra el desempleo.

Las ayudas cubren el salario durante seis meses, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y un 7% añadido en concepto de costes indirectos por la tutorización de cada contratación.

Por último, el Consejo de Gobierno ha acordado la segunda convocatoria de las subvenciones para la mejora de la competitividad y la calidad de las empresas turísticas de Extremadura, en el marco del Plan de Recuperación, por un importe de 1,3 millones de euros.

Las ayudas están dirigidas a la mejora de la calidad de los alojamientos rurales, balnearios, empresas de actividades turísticas alternativas y de intermediación turística, así como de los alojamientos hoteleros, extrahoteleros y de restauración.

La cuantía de la subvención será del 50 %, del 45 % o del 40 % de la inversión aceptada en función de si la solicitante es considerada pequeña, mediana o gran empresa, respectivamente. La cantidad máxima de la ayuda no superará los 70.000 euros.