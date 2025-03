La UEx entra en la élite europea por su proyecto EU GREEN European Alliance

LUIS GUTIÉRREZ CARRERO Miércoles, 3 de agosto 2022, 12:03 Comenta Compartir

La Universidad de Extremadura ha sido seleccionada junto con otras ocho universidades europeas por su puntuación de excelencia por la Comisión Europea, como uno de los cuatro nuevos ganadores de la iniciativa «European Universities» de este año para iniciar su cooperación y recibir la financiación de 14,4 millones de euros, con una duración de cuatro años.

La iniciativa está impulsada y financiada por la Unión Europea, a través del programa Erasmus+, y tiene como objetivo fortalecer las alianzas estratégicas entre universidades de la Unión Europea (UE) y aumentar la competitividad internacional dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. Las alianzas creadas cooperan en educación, investigación e innovación en beneficio de los estudiantes, los docentes y la sociedad.

Esta edición cuenta con un presupuesto récord de 272 millones de euros en el marco del programa Erasmus+ 2021-2027. Gracias a esta nueva convocatoria, 16 alianzas de universidades europeas existentes seguirán recibiendo apoyo para consolidar y ampliar su cooperación con otras 30 instituciones de educación superior.

La alianza EU GREEN convertirá además a la Universidad de Extremadura en una universidad «más competitiva, atractiva para terceros países, más innovadora, flexible y diversa; con un valor diferencial Europeo», subraya la Uex en una nota de prensa.

«La UEx se posicionará como un referente de cooperación innovadora y generadora de conocimientos a través de equipos Europeos para hacer frente a los grandes desafíos sociales», añade.

EU GREEN European Alliance

La Alianza está formada por nueve universidades europeas elegidas estratégicamente: University of Gävle (Suecia), Wrocław University of Environmental and Life Science (Polonia), Universitá di Parma (Italia) , Université D'Angers (Francia), Universidade de Évora (Portugal), Otto von Guericke Universität Magdeburg (Alemania), South East Technological University (Irlanda), Universitatea din Oradea (Rumania) y Universidad de Extremadura (España).

EU GREEN representa universidades muy unidas a sus respectivos territorios y tienen características y objetivo similares: fomento del empleo juvenil, desarrollo sostenible del territorio, crecimiento y competitividad, la nueva generación de ciudadanos europeos, la recuperación social y económica postcovid, inclusión social, desarrollo científico, retos locales y globales, innovación de las competencias digitales, etc.

La red, que empieza ahora su andadura, se podrá renovar al final de estos primeros cuatro años y ha sido coordinada desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad que dirige Rocío Yuste Tosina con un equipo de trabajo que integran Gemma Delicado como delegada del Rector para universidades europeas, Pablo Hurtado como Director del Secretariado de Relaciones Internacionales y Raquel Pérez-Aloe, Directora de Internacionalización de Estudios del Vicerrectorado de Planificación Académica.

