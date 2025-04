La UEx abre sus puertas a personas con discapacidad intelectual

ALUMNOSSara Guerrero 25 años«Me ha gustado muchísimo ir a la universidad. He hecho amigos y he aprendido inglés, ciencias y música»Andrés de la Rosa 21 años«Estoy echando muchos currículums. Me gustaría trabajar en un hotel, de camarero o en limpieza»El objetivo es que los participantes, que tienen de 18 a 30 años, accedan a un empleo y promover su autonomía y desarrollo