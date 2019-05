Tusquets cumple 50 años

En los corrillos literarios es frecuente oír a escritores que hablan mal de su editor, no sé si con razón o sin ella. Unas veces le reprochan que es opaco y poco claro con las cuentas de los ejemplares vendidos y que no liquida con transparencia los porcentajes por derechos de autor. A este respecto, recuerdo lo que me dijo un desengañado autor gallego que había cambiado varias veces de editor y desconfiaba de todos ellos: «Distintos muíños, os mesmos ladróns», es decir, distinto molino, pero el mismo ladrón. Otras veces las quejas vienen porque el autor se siente celoso y marginado respecto a otros colegas de la casa y cree que no lo tratan con el mismo mimo, que no lo apoyan como corresponde a sus méritos llevándolo a todas las ferias del libro y a todos los Sant Jordi, que no colocan sus libros en la primera línea de todas las páginas webs y de todos los escaparates.

En cambio, en muy contadas excepciones he oído hablar mal de la editorial Tusquets, de cuya creación se cumplen ahora 50 años. En este medio siglo se ha ganado un sólido prestigio a nivel nacional e internacional por su valentía para asumir riesgos desde sus inicios; por su independencia a pesar de momentos de dificultades económicas; por su apuesta por autores literarios antes que comerciales, sin que eso signifique que sea una ONG y que no cometa errores. Además, siendo una editorial prestigiosa, nunca ha dejado de mirar hacia las periferias, y prueba de ello son los muchos autores extremeños que figuran en su catálogo.

Puesto que publico mis libros con su marca, adonde llegué por una casualidad y sin tener méritos suficientes, confieso de entrada que no soy objetivo en estas líneas.

Recuerdo muy bien cuando me llamaron para comunicarme que publicarían mi novela 'Las manos del pianista'. En el mismo sobre que el contrato venía un billete de avión para que fuera a Barcelona y una tarjeta con una frase: 'Queremos conocerte', porque siempre han unido el trato editorial al trato personal. Al llegar a su mítica sede, en una ladera cerca del Tibidabo, sentí lo mismo que sintió don Quijote cuando llegó a Barcelona la noche de San Juan y vio un emotivo cartel a cuyo reclamo le fue imposible sustraerse: 'Aquí se imprimen libros'.

Por eso, en la nota final de mi última novela suscribo una línea de agradecimiento hacia ellos: 'No solo son editores de mis libros, también son sus custodios'.

Y como pago hacia ese delicado trato personal, una mayoría unánime de sus autores han mostrado una lealtad incondicional a la casa, rechazando las ofertas más tentadoras de otras editoriales y los más suculentos premios.

Desde entonces, con ellos siempre me he sentido en casa, no solo para publicar mis novelas más mediáticas; también otras obras suicidas que, a priori, no tendrían la misma acogida de la prensa y de los lectores. Ahora, después de nueve libros con su marca, sé bien el lugar que ocupo: por decirlo en términos futbolísticos, estoy en el banquillo y sé bien quiénes son los titulares.

Ha sido y es un privilegio inmerecido estar allí, el sitio más adecuado para crecer como escritor, rodeado de referentes que sirven de estímulo y te obligan a mejorar, entre autores de los que siempre se aprende, y no solo literatura: también cómo piensan, cómo hablan, cómo beben, cómo comen, cómo ríen, cómo se divierten, cómo desmitifican a los profetas.

Por otra parte, todo el equipo editorial consigue que sea fácil lo más difícil, es decir, el arduo proceso que viene después de la publicación. Con un libro de Tusquets las dificultades son menores: estará en todas las librerías y en todos los foros, será considerado por los lectores y será mirado con respeto por la crítica. Un venerable filólogo y crítico literario, ya fallecido, me dijo en una ocasión: 'De entrada, no tengo por qué desconfiar de los filtros de calidad que una obra ha tenido que pasar para aparecer en el catálogo de Tusquets'.

Y desde mi perspectiva de lector, creo que no se puede entender la literatura española y extranjera del último medio siglo sin Tusquets. No sé cuántos premios Nobel aparecen en su catálogo, pero sí sé que su fondo de libros es más profundo que el fondo de armario del Museo del Traje y que, sin ellos, la historia de la lectura en España estaría mutilada o habría sufrido un retraso de años. En su catálogo, bien en la colección Andanzas, a punto de llegar a los mil títulos de narrativa, bien en la poesía de la colección Marginales, nos hemos formado millones de lectores. Yo tenía diez años cuando se fundó, de modo que puedo afirmar que esta editorial ha estado presente en toda mi vida de lector. Y si tuviera que citar tres libros cuya influencia recuerdo, elegiría 'La insoportable levedad del ser', de Milan Kundera, 'Juegos de la edad tardía', de Luis Landero, y 'Breviario de los vencidos', de Emile Cioran.

Tusquets Editores ha cumplido 50 años. El secreto de su longevidad creo que reside en haber pensado en la literatura antes que en los mercados. Por el bien de los lectores, ojalá cumpla otros 50 más.