El turista del poder

Cuando empecé a escribir en el HOY, el poder sintió curiosidad y me llamaron políticos y empresarios para comer conmigo y conocerme. Yo acudía a ... las citas, educado y cortés, pero con actitud de turista. Es decir, no iba con la sensación de haber alcanzado una meta en mi vida o de merecer esa merced como culminación de una trayectoria, sino con actitud de fisgón, de mirón, de curioso: ¿cómo será Carlos Floriano, y el consejero Paco Muñoz, y el dueño de tal franquicia, y los despachos de los consejeros, y los reservados de los restaurantes?

Como se notaba que no me interesaban mucho aquellas reuniones, dejaron de llamarme pronto, pero por unas u otras razones, a lo largo de casi 40 años de colaborador periodístico, he tenido ocasión de hacer turismo del poder de vez en cuando y me he entretenido mucho descubriendo rincones y observando detalles, al tiempo que procuraba parecer atento y no un curioso impertinente y distraído.

Por ejemplo, me llaman a la consejería de Educación para una reunión y atiendo a lo que se dice, claro está, pero lo que me gusta es entrar en esos despachos grandes llenos de luz y cristales, reparar en las grandes mesas y, sobre todo, esas escenas de película americana con conciliábulos de ejecutivos de la CIA que se dan en las consejerías, cuando llegas para una reunión y salen seis tipos altos y serios cargados de carpetas, que te conducen por pasillos llenos de ordenadores hasta una sala inmensa con sillones giratorios de cuero.

En una ocasión, me invitó a comer un importante empresario. Debía acudir al reservado de un hotel de Cáceres, pero al llegar, me dijeron que el empresario no podía venir y que comería con uno de sus empleados. Un 'señoro' digno hubiera dicho que no se quedaba a comer con un empleado, que él solo comía con consejeros delegados. Pero es que para mí tenía el mismo sentido comer con el empresario que con su segundo o su tercero, o sea, ninguno. Lo que me molaba era el peliculeo del reservado, la decoración, el servicio en aquella habitación misteriosa...

Un detalle que me ha llamado la atención haciendo este tipo de turismo es que la importancia de un poderoso se mide por un detalle: si su despacho tiene excusado o no. Si hace pis en los baños comunes, ni poder ni nada, si hay una puerta misteriosa camuflada en la pared para su propio servicio, entonces manda de verdad. Después están las escenas del sofá. Uno de los viajes turísticos que afronté con más curiosidad fue el que me llevó hasta Perbes para entrevistar a Manuel Fraga en su casa de veraneo. Me recibió en su biblioteca de maderas buenas y sillones mullidos, pero me sentó en un sofá bajito en el que me hundía y él ocupó una butaca muy alta. Al acabar, me hizo beber una copa de aguardiente y comer una pasta de almendra.

El turismo del poder tiene estas cosas, que a veces te sientes una piltrafilla y otras, te crees alguien, como me pasó cuando entrevisté al alcalde de A Coruña, Paco Vázquez, que hizo que el jefe de la policía municipal, uniformado, me acompañara cargando dos bolsas con ocho libros por la plaza de María Pita hasta el coche. Fue puro turismo de experiencia.

Para un turista del poder, entrar en un ministerio debe de ser como ir a las islas Maldivas para un turista de playa. Es mi excursión pendiente. Mañana jueves, tengo que asistir a una reunión que debería celebrarse en el Ministerio de Educación, pero desde el covid, esas reuniones son todas virtuales y no es lo mismo. Para un turista del poder, ver un ministerio por Team es como conocer Francia viendo el Tour en la tele.