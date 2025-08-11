Un día de verano con...
Alejandro pajuelo, 'Chino', grafitero«Soy más de turismo activo que de irme a tirar a una playa»
'Chino' apenas tendrá vacaciones este año porque tiene muchos encargos para pintar
Badajoz
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:37
Un mural en una piscina municipal, otro en un centro de personas con Alzheimer y varios en la feria de San Juan de Badajoz. Alejandro ... Pajuelo, alias 'Chino', no tendrá un verano muy descansado porque tiene mucho trabajo. Eso sí, cuando pueda escaparse, hará turismo activo. Además tiene un recuerdo muy especial de verano, un día de esta estación conoció a su pareja.
–¿Prefiere el verano u otro momento del año?
–Yo no soy de verano, yo soy de invierno, no de este tiempo.
–¿A qué hora arranca el día? ¿Cómo es su horario veraniego?
–Pues no siempre, pero lo ideal es sobre las siete u ocho como muy tarde.
–¿Y aprovecha para dormir más en verano? ¿O hacer deporte?
–Pues no, dormir no mucho. Hacer más deporte o igual que el resto del año sales más, aunque sales menos en verano. Pero en general ahora mismo hago poco deporte, la verdad, porque con el trabajo no me da mucho tiempo.
–¿Y qué actividad intenta sacar hueco para hacer en verano?
–Pues intento pasar el máximo tiempo con los amigos.
–¿Y sus murales? ¿Pinta más o menos durante estos meses?
–Bastante menos. Es complicado, se hacen bastantes más el resto del año que no he parado. Aunque justo he trabajado en uno en mi pueblo (Llerena). Es uno grande en el lateral de una fachada grande de un centro de enfermos de Alzheimer. Y en cuanto acabe tengo que pintar tres o cuatro paredes de la parte exterior del campo de Extremadura. Hay encargos, pero a lo largo del invierno suelen surgir más.
«Llevo bien el calor, estoy acostumbrado por los entrenamientos en el ejército»
–¿En verano planifica al detalle sus viajes o es de los que improvisan?
–En vacaciones suelo improvisar. Pienso algo antes, pero luego es un poco como surja.
–¿Cuál es su plato favorito cuando hace calor?
–(se ríe) Yo es que para comer soy bastante malo, ya sea con calor o con el frío. Tengo un brazo tatuado con comida rápida porque es muy mía.
–¿Y cómo quema las calorías?
–Nada, yo hice mucho deporte toda mi vida, claro, pero hace tiempo que, entre unas cosas y otras, lo tengo un poco abandonado.
«Como suelo estar solo al pintar los murales, me gusta luego pasar tiempo con los amigos»
–¿Echa la siesta?
–Cuando puedo, sí. Me gusta, es una buena tradición, yo creo que todo el año.
–¿Y aguanta bien el calor o es de los que sufre?
–Sí, no lo llevo mal. Para pintar es un poco complicado, pero estoy acostumbrado. Recuerdo lo entrenamientos (en el ejército, es militar) y creo que eso nos acostumbró. Lo aguanto bastante.
–Ha dicho que aprovecha para estar más con amigos ¿Apetece más socializar en esta época?
–Sí. Intento socializar todo lo que puedo. Cuando estoy haciendo un grafiti, pintando una casa, paso bastante tiempo solo. Entonces, intento luego relacionarme todo lo puedo. Es verdad.
–¿Le gusta viajar en verano o mejor en otra época?
–Me gusta bastante viajar, de hecho este año tenía un viaje programado con mi pareja, pero por trabajo no podemos ir, pero sí me gusta.
–¿Se ha quedado en el aire o para más adelante?
–Lo tenemos pendiente.
–¿Cuál es su sitio favorito?
–No hay ninguno concreto, intento conocer sitios. Por suerte, he viajado bastante. Y soy más de turismo activo, no me gusta mucho irme a tirar a la playa, sino conocer sitios.
–¿Algún destino que recomiende?
–Me encantó Egipto.
–¿Es capaz de desconectar en vacaciones o sigue pendiente de todo?
–No puedo desconectar porque estoy trabajando. Mis vacaciones del ejército son para pintar. De hecho todos los años digo: este mes no trabajo, pero al final siempre surge algo.
–Entonces no le costará volver a la rutina en septiembre...
–Siempre cuesta romper con estos meses.
–¿Recuerda algún día de verano especial?
–Va a sonar romántico, pero cuando conocí a mi pareja, que fue un día de verano hace dos años, y ese es mi día de verano.
