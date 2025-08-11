HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Alejandro Pajuelo, alias 'ChinoGraff', este verano ante uno de sus murales en Badajoz. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Un día de verano con...

Alejandro pajuelo, 'Chino', grafitero

«Soy más de turismo activo que de irme a tirar a una playa»

'Chino' apenas tendrá vacaciones este año porque tiene muchos encargos para pintar

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:37

Un mural en una piscina municipal, otro en un centro de personas con Alzheimer y varios en la feria de San Juan de Badajoz. Alejandro ... Pajuelo, alias 'Chino', no tendrá un verano muy descansado porque tiene mucho trabajo. Eso sí, cuando pueda escaparse, hará turismo activo. Además tiene un recuerdo muy especial de verano, un día de esta estación conoció a su pareja.

