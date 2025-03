Rechazada la denuncia de los animalistas contra la declaración de la montería y la rehala como BIC El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que Pacma no tiene legitimidad para recurrir el decreto

REDACCIÓN Viernes, 27 de enero 2023, 14:59 Comenta Compartir

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) considera que Pacma no tiene legitimidad para recurrir el decreto que declara la montería y la rehala como Bien de Interés Cultural. Por eso, una resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx ha rechazado el recurso que ha presentado el Partido Animalista contra el Maltrato Animal contra este decreto y le ha impuesto asumir las costas del proceso.

El pasado 7 de julio Pacma presentaba un recurso contencioso-administrativo contra el citado decreto de la Junta. La organización animalista formuló un escrito de alegaciones previas en el que alegaba la falta de legitimación de la parte actora. La Federación Extremeña de Caza ha formado parte del proceso como parte codemandada, junto a la propia Junta de Extremadura y la Consejería de Cultura, Turismo y Transporte.

De esta manera, la Justicia rechaza de manera frontal al partido animalista al considerar que no tiene interés legítimo para impugnar el Decreto. Tal y como se señala en el auto, «el rechazo a determinadas políticas y la no coincidencia con lo acordado por la Junta de Extremadura con el ideario político del Pacma no constituye un interés legítimo para impugnar el Decreto».

El corto recorrido que ha tenido esta demanda refleja la falta de seriedad del partido Pacma, que con unos pobres argumentos jurídicos ha acudido a la vía del derecho tratando de defender un ideario político que cuenta con un respaldo muy minoritario en las urnas.

La Federación Extremeña de Caza valora positivamente esta sentencia, la cual supone un nuevo varapalo judicial al fanatismo animalista que pretender coartar la libertad de miles de extremeños que practican la caza.